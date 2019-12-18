智庫調查：逾半港人不滿法治狀況　防止政治濫用權力評分創新低

法治是港人核心價值，然而有智庫今年調查發現，逾半受訪市民不滿香港整體法治狀況，「防止政治濫用權力」落實評分更創新低。劉鳴煒擔任主席的智經研究中心今日（18日）發表調查結果，發現市民對十個法治層面落實狀況的評價較2017及2018年調查低，除「打擊貪污」及「以法律機制促進經濟發展」高於5分外，其餘層面亦低於5分。

智經研究中心今日（18日）發表調查結果，逾半受訪市民不滿香港整體法治狀況。（黃金棋攝）

由劉鳴煒擔任主席的智經研究中心今日發表《市民對香港法治狀況意見調查》報告，研究中心委托香港中文大學香港亞太研究所，今年10月18日至11月4日以電話隨機抽樣，訪問了1,003名15歲以上的香港居民，時間涵蓋反修例風波衝突時間。是次調查由2017年第一次進行，今次調查已是第三年。

調查結果指，有52.2%受訪者表示不滿意香港整體法治狀況。調查包括評價十項法治在不同層面落實狀況，包括司法獨立、政府開放等。調查發現，「維持治安及保護人身安全」評分跌幅最大，由過去兩年調查中得首位，跌至今年排尾二，只得4.05分；而「防止政府濫用權力」則如過去三年一樣排最尾，但評分創新低，僅得3.61分。

調查又指，55歲或以上，及小學或以下受訪者基本上對法治層面的落實評分較高；而內地出生人士的評分明顯較香港出生人士為高。15至24歲、香港出世、學生、大專或以上的受訪者，較傾向不滿意香港現時整體法治狀況。