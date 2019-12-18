保安局拒公開採購內地催淚煙情況　無發現地區有懸浮粒子異常

反修例示威持續，警方早前表示就示威發放達16,000枚催淚彈。立法會上公民黨郭榮鏗向保安局質詢，要求對方公開警方向內地購買催淚彈的情況。不過，保安局回覆指警方所使用的裝備的採購細節，涉及行動部署，為避免影響警方的行動能力故不宜公開；強調警方會繼續根據廠方及內部指引，安全地使用催淚煙。 保安局又指，沒有文獻或研究顯示使用催淚煙會引致二噁英中毒；環保署也沒發現催淚煙地區的懸浮粒子水平出現異常。

警方早前表示至12月5日共使用近1.6萬枚催淚彈及過萬枚橡膠彈。（余俊亮攝）

由修訂逃犯條例引起的示威至今已經逾半年，警方早前表示至12月5日共使用近1.6萬枚催淚彈及過萬枚橡膠彈。公民黨郭榮鏗就事件在立法會向保安局質詢，要求公開警方在過去12個月採購內地製造的催淚煙子彈、手擲催淚彈及其他槍械、彈藥的情況；警方有否提供使用內地製造的槍械及彈藥提供訓練。

保安局以書面回覆指，警隊一直按照既定的政策與《物料供應及採購規例》，按行動需要對世界各地不同類型的裝備及彈藥進行市場調查和實際測試，確保所採購的裝備及彈藥符合安全標準，強調警方所採購的催淚彈均已通過安全測試，確保有關彈藥的穩定性及安全性合乎規格。但由於避免影響警方的行動能力，故不宜公開採購細節，警方會繼續根據廠方及內部指引，安全地使用催淚煙。

無文獻研究指催淚煙會引致二噁英中毒

在使用催淚煙方面，保安局指每名新入職及現職的警務人員都必須接受嚴格的武力使用訓練；每名操作催淚煙的警務人員均需接受相關訓練，能夠專業地執行職務。

郭榮鏗也問到，政府會否就催淚煙所導致的二噁英中毒風險及其他健康問題風險進行實證研究？保安局引用衞生署，早前在網上發布有關催淚煙的健康資訊作回應；又指衞生署及醫管局轄下的香港中毒諮詢中心沒有文獻或研究顯示使用催淚煙會引致二噁英中毒。

郭榮鏗也問到，政府會否就催淚煙所導致的二噁英中毒風險及其他健康問題風險進行實證研究？保安局引用衞生署，早前在網上發布有關催淚煙的健康資訊作回應；又指衞生署及醫管局轄下的香港中毒諮詢中心沒有文獻或研究顯示使用催淚煙會引致二噁英中毒。

保安局又指，因為催淚煙的成分含鄰-氯代苯亞甲基丙二腈（CS）。由於CS並不常存在於空氣或水體的物質，故環保署沒有將其作為計算空氣質素健康指數或監測水質的參數。不過，因催淚煙是以粒子狀態釋放於空氣中，故催淚煙對附近地區空氣質素的影響會反映在空氣監測站錄得的懸浮粒子數據中。

環保署根據有關分析，並沒有發現在曾被施放催淚煙地區附近的監測站，所錄得的懸浮粒子水平出現異常的情況，顯示催淚煙並未使到有關地區的粒子濃度明顯增加。