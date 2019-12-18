警二代認與未成年同班女同學性交　判感化15月　期間須每天宵禁

多次留級的警二代，以為同班中四女友已年滿16歲，多次發生性行為後遭女方家長發現，才知女友仍未達合法性交年齡。警二代早前承認多項與未能年少女發生性行為罪，法官今(18日)判刑時指，被告因自制力不足，沒充分考慮後果而犯案，事件已經對他的前途造成極大影響，並告誡他，年輕不是膽大妄為的藉口；法官又同時指出被告和女事主的家人，也應當為二人行為把關，兩家人實也難辭其咎。最終判被告接受15個月感化，期間須每天宵禁。

現已20歲的被告，在區域法院承認與未成年少女非法性交等7項罪名。(資料圖片)

現已20歲的被告，是職業訓練局一年級學生；干犯本案時他18至19歲，就讀中四。他早已承認7項控罪，包括兩條向16歲以下兒童作出猥褻行為和5條與年齡在16歲以下的女童性交罪，指他在2018年6月兩次對女同學X作出猥褻行為，以及在同年6月至10月期間5次與X非法性交。女事主案發時15歲。

辯方求情時指，被告一向行為良好，誠懇有禮，犯案時年僅18至19歲，全因魯莽未有肯定女事主年齡，事後亦坦白認罪，而女事主亦未有造成心理和精神創傷，故希望法庭能讓被告繼續其學業，將來成為一個有用的年輕人。

官接受事件不涉暴力及剝奪情況

練錦鴻法官判刑時，亦接納本案並非同類案件中最嚴重的類別，當中未有暴力或剝奪的情況，女事主亦並非不同意下與被告發生性行為；被告心理和感化報告正面，父親擔任警察有正當職業，父親也對他有充分期望。被告犯案全因自制力不足，未有充足考慮後果，案件已經對他前途造成巨大影響，亦已還押一個月，相信被告已經付出代價。

不好好控制自己會累己累人

惟練官稱，被告沒有做任何安全措施，罔顧後果，可幸女事主並未懷孕或感染性病，又特意指年輕不是膽大妄為的藉口，如果被告再不好好控制自己，最終會連累自己和家人受害。

感化期間須全程宵禁

練官最終表示相信施加嚴刑對社會大眾和被告本人都沒有好處，認為依從感化官建議判處感化令更為適合，最終判處被告15個月感化，期間每天需要宵禁。練官又告誡被告家人，叫他們要繼續監管和支持被告。

事主床單驗出被告精液

案情指，被告曾多次留級，讀中四時已18歲；他與同級的女事主X，2018年1月成為情侶，被告一直誤以為X與他年紀相若，並在同年6至10月期間，多次在二人的家中性交及口交。至去年10月9日，他離開事主家時，遇上X的母親，始知X至12月才會滿16歲。X母報警，警方並在X的床單上驗出被告精液。被告警誡下稱：「因為我同佢（X）係同班同學，所以我覺得我同佢年齡差唔多。」

案件編號：DCCC 689/2019