樹仁大學向師生發信　稱社會氣氛漸趨平和　1月13日開學

香港樹仁大學副校監胡懷中今日（18日）向師生發信，指社會氣氛漸趨平和，經過慎重考慮，決定在明年1月13日新學期如期開課，恢復所有面對面的課堂教學。

香港樹仁大學副校監胡懷中今日（18日）向師生發信，指社會氣氛漸趨平和，經過慎重考慮，決定在明年1月13日新學期如期開課，恢復所有面對面的課堂教學。（資料圖片）

胡懷中在信中指2019年正踏入倒數，在迎接聖誕及新年佳節的時候，樂見社會氣氛近期開始有漸趨平和的跡象。他指過去半年，面對香港紛亂局面，樹仁大學竭力維持正常教學，至11月基於同學及同事的安全考慮，不得已作出停課決定。

他又指，在教職員及同學的配合和支持下，透過網上平台完成本學期的教學，並感謝各位同學勤於學業，同事堅守崗位，在這艱難時刻「停課不停學」，守護樹仁這片求學求知求真的「淨土」。

胡懷中期盼新一年，社會各界能重建信任，一起走出當前困局。（資料圖片）

胡懷中續言學校密切關注社會情況，細心聆聽同學和同事的聲音。校方留意到大家對於校園保安、考試安排等都提出過不同意見。經過慎重考慮，決定在2020年1月13日新學期如期開課，恢復所有面對面的課堂教學。

胡懷中在信中結尾指「一年將盡，正是除舊迎新的時候。沉澱思緒、總結經驗、確立目標，好為新一年作好準備」。他期盼新一年，社會各界能重建信任，一起走出當前困局。