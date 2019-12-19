城大研抽血測癌症　準確度達九成　較影像檢查早數月發現癌症

癌症屬本港頭號殺手，新症個案數字更逐年攀升，醫院管理局癌症資料統計中心早前公布2017年癌症數據，新症數目高達33,075宗，創至少9年新高。 現行普遍檢測癌症的方法，是以影像檢測或手術抽取病人的腫瘤組織化驗，但香港城市大學生物醫學研究團隊今日（19日）公布，研發出新的檢測技術，經臨床測試後證實，只需抽取4毫升血液，五分鐘內可分選出癌細胞，準確率更高達九成，就連檢測出最早期（第一期）癌症的準確率亦比業界高，達約75%。

城大生物醫學系高級副研究員余瑋健指，團隊研發的新技術，可在五分鐘內透過分離血液，篩選癌細胞，以篩查出早期的癌症。（鄧穎琳攝）

研究團隊成員包括城大生物醫學系高級副研究員鄒恒及余瑋健。他們指，團隊研發的癌症早期篩查和疾病監測突破性技術，可比影像檢查早3至6個月發現癌症，即使腫瘤少至0.1毫米亦可被發現，屬全球同一原理技術中最快。

除可於短時間內確診是否患癌，檢查亦可監測藥物在治療過程中的療效，測試病人對藥物有否抗藥性，及早分析需否換藥或改變治癌方案。有關技術授權予團隊在2017年成立的初創企業「晶准生物醫藥集團有限公司」，產品已獲中國國家食品藥品監督管理總局（NMPA）認證，料下月可獲歐盟體外診斷醫療器材（IVDD）CE認證。