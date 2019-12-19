調查：家庭通訊群組促進溝通　惟每日訊息逾20個會減快樂指數

賽馬會智家樂計劃、香港大學醫學院公共衞生學院早前委託港大民意研究計劃，於本年5月24日至6月11日向18歲以上懂得中文的香港居民進行隨機抽樣網上問卷調查，成功收集644人回應。 結果發現，74%受訪者擁有1個或以上家庭電子通訊群組，與沒有電子通訊群組的受訪者比較，前者在家庭溝通質素、個人及家庭快樂方面的得分較高，以10分為滿分，分別獲得7分、6.6分及6.8分。與45歲以上的較年長組別相比，18至24歲、25至44歲的組別較少使用家庭通訊群組。

而面談交流及發送電子文字訊息是香港家庭最常用的溝通方法，分別為74%及53%，與2013年的同類調查對比，調查機構表示使用文字訊息溝通顯著增加，面談交流則呈現下降趨勢。

結果發現，74%受訪者擁有1個或以上家庭電子通訊群組，與沒有電子通訊群組的受訪者比較，前者在家庭溝通質素、個人及家庭快樂方面的得分較高。（鄺曉斌攝）

調查又發現，普遍受訪者若每天收到超過20個家庭群組電子訊息，在溝通質素及快樂指數的得分方面，均較每天接收11至20個訊息的得分為低。調查機構形容，使用家庭電子通訊群組發送短訊，與家庭溝通質素、個人及家庭快樂有正向關係，但同時強調收發短訊的數目不宜過多，一次過接收太多電子訊息，未必能夠進一步增加個人和家庭快樂指數。