【2020加薪預測】IT人轉工加薪一成　有行業無法滿足跳槽加薪要求

有人力資源公司公布2020年各行業加薪幅度預測，預料明年本港科技人才渴市，精通編程、人工智能者獲較大優勢，預計IT人明年轉工可獲加薪10%至15%。 不過，受外圍經濟和政治不確定性影響，銀行和金融業明年將面臨挑戰，打工仔普遍期望轉工能獲加薪15%至18%加薪，不過僱主或無法完全滿足要求，會改彈性工作安排、醫療保障等作補償。

Randstad Hong Kong一項報告指出，受外圍經濟和政治不確定性影響，明年銀行金融業將面對挑戰。（資料圖片）

國際人力資源顧問公司Randstad今日（19日）公布2020年本港市場展望及薪酬報告（2020 Market Outlook and Salary Snapshot）。報告指出，本港IT、數字營銷、市場營銷及生命科學人才最渴市，至於銀行、金融、零售、建造及房地產等傳統行業人亦會有招聘。

報告指出，國際貿易戰及本地社會動蕩對勞工市場帶來不利影響，相信明年僱員轉工意慾較低，而隨著應徵者人數減少，招聘者在市場尋求頂尖人才時亦將面臨挑戰。

科技人才渴市 預期轉工獲加薪10%至15%

報告指出，本港有意發展成亞太區內創科樞紐，預計明年科技相關工作機會將增加，由科技初創企業到跨國銀行均對科技人才渴求，預料熟悉人工智能、機器學習、雲端、區塊鏈的人才最搶手。同時，不少公司亦正積極招募精通Python、Golang、Scala等編程語言的人才參與產品開發，預計IT人轉工可獲加薪約10%至15%。

報告指，國際貿易戰及本地政治動亂仍對勞工市場帶來不利影響。（資料圖片）

銀行金融打工仔盼轉工加薪15%至18% 企業或無法滿足

銀行和金融業方面，受外圍經濟和政治不確定性影響，行業明年將面對挑戰，僱員對轉工趨謹慎。儘管市場收縮，僱員仍期望轉工可獲大幅加薪，創造收入部門員工（revenue-generating）期望轉工時獲加薪15%至18%，但報告指企業或未能完全滿足加薪要求，會透過彈性工作安排、良好醫療保障等作補償。報告預期，在非創造收入(non-revenue-generating )職位，例如風險管理、合規管理人才在轉工可望加薪8%至15%；而選擇留在原有公司的僱員加薪幅度料介乎2%至5%。