濕疹媽購十幾枝潤膚膏避類固醇　皮膚科醫生：不應恐懼減治療期望

最近香港天氣轉冷、濕度下降，容易令皮膚變乾燥及痕癢，冬天更是濕疹、皮疹翻發的高峰期。育有兩女的黃小姐就飽受濕疹困擾，除了自身的濕疹外，其分別9歲及1歲半的女兒，同樣患有濕疹。但她與不少家長一樣，擔心濕疹有副作用，曾試過買十多枝不同潤膚膏擺滿床頭，亦不願讓女兒們服用醫生處方的類固醇藥膏。 有皮膚科醫生指出，不少病人對類固醇藥膏有恐懼和謬誤，只要遵從醫生指示適量使用，在患處薄薄塗類固醇藥膏，有助紓緩濕疹病情，直言「不應因恐懼，減低治療期望」。

黃小姐透露試過床頭擺滿十多枝不同潤膚膏，每當女兒痕癢就為其塗上，大女兒最嚴重更試過深夜睡覺「痕到喊醒」，細女兒面頰亦不時滲血水。（張美華攝）

長女濕疹發作「痕到喊醒」

黃小姐的大女自小已患有輕微濕疹，尤其在每次游泳課後，其腋下、內手肘等皮膚褶位，頸後均會出現濕疹紅點，最嚴重更試過深夜睡覺時「痕到喊醒」。黃小姐說：「大女每次游完水都會有濕疹，濕疹一發作就會開始拗痕（抓癢），而且佢（大女）有時拗痕又會拗到流血，因為唔想佢拗痕就鬧佢，曾經試過鬧佢鬧到喊」。

除了濕疹外，由於大女兒亦同樣患有哮喘，因此自小已需要服用類固醇藥物。黃小姐形容就讀小四的大女兒，身形僅如小一生般細小，因擔心服用類固醇有副作用，所以每當醫生處方含有類固醇的藥物治療女兒濕疹，黃小姐感嘆：「係我自己驚，所以都唔敢畀佢搽啲有類固醇嘅藥膏。」

黃小姐坦言「係我自己驚，所以都唔敢畀佢搽啲有類固醇嘅藥膏」。（張美華攝）

幼女兩面頰經常滲出血水

除了大女兒外，黃小姐僅1歲半大的細女亦不幸同樣患有濕疹，理應滑溜溜的兩面頰經常滲出血水。除此以外，細女同時有食物敏感，每逢吃到蛋和奶，更會誘發嚴重濕疹，即使搽過藥膏後，仍然會繼續滲血。面對兩女同患濕疹，黃小姐直言：「望到佢哋都覺得好辛苦，點解佢哋要受呢啲苦，我都會怪自己，係咪我令到佢哋咁呢。」

既要避免大女兒抓癢，又要照顧細女兒飲食，還要處理家中的大小事務，黃小姐表示經常精神緊張，亦會四處張羅坊間聲稱有效治療的濕疹藥膏，「最誇張嗰陣，試過床頭擺滿哂十幾枝唔同牌子嘅潤膚膏，希望試到有枝啱就好，可惜都冇。」她續言，大小女兒有時會半夜「痕醒」，不時因為晚上要看顧兩女而「無得瞓」，經常疲憊不堪。

香港過敏醫學會會長、兒童免疫及傳染病專科醫生何學工指，只要適量在患處薄薄塗上類固醇藥膏，是有效治療濕疹問題的治療方案，並非一使用便會帶來副作用。（張美華攝）

過敏醫學會會長：不應因恐懼而棄用處方藥物

香港過敏醫學會會長、兒童免疫及傳染病專科醫生何學工表示，不少病人對類固醇藥膏有恐懼和謬誤，因而未有依從醫生處方在患處塗上類固醇藥膏。他指只要適量在患處薄薄塗上類固醇藥膏，是有效治療濕疹問題的治療方案，並非一使用便會帶來副作用，「唔能夠因為恐懼使用處方藥物而放棄用藥，或者降低治療期望。」。

惟何學工指若患者仍對類固醇藥膏有保留，患有急性、輕度至中度、持續性濕疹的人士，可在清潔皮膚及去除硬皮後，跟從醫生指示使用屬非類固醇藥膏的鈣調神經磷酸酶抑制劑藥膏（TCI），TCI藥膏適用於面部、眼周、口周等敏感皮膚，適合長期、間歇性使用。至於嚴重爆發人士，他則建議應先使用類固醇藥膏，待癥狀好轉後再轉用TCI藥膏。