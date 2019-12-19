9月職位空缺較去年減逾1.5萬個　餐飲業、住宿業大跌一半

政府統計處今（19日）發表9月就業及統計數字，統計調查所涵蓋的行業的私營機構總就業人數下跌1.4%，即減少39,400人。而職位空缺數目為63,030個，較上年同期減少20%，即15,310個。而減少主要見於餐飲服務業、住宿服務業，兩個行業皆較同期跌一半，分別減少6,900和1,100個空缺。

統計處數據顯示，在2019年9月，多個行業的職位空缺數目較上年同期有所減少。減少主要見於餐飲服務業，大跌57%，減少6,900個；其次則是住宿服務業，包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位，下跌50%，減少1,110個。零售業的跌幅亦較顯著，達26%，減少2,040個。



地盤工就業人數跌一成



至於就業統計數字，與上年同期比較，部分選定行業的就業人數有所減少。就業人數減少的行業主要有地盤工人，下跌10.0%，減少10,700人；其次則是進出口貿易業，下跌6.6%，減少31,400人．



所有涵蓋行業合共僱用2,832,300人。進出口貿易業的就業人數為444,600人，其次除清潔及同類服務業外，專業及商用服務業的人數為307,300人，零售業267,000人，餐飲服務業239,200人和金融及保險業237,400人。