刑事檢控專員梁卓然對政治檢控感難受：不會不惜一切令被告入罪

律政司刑事檢控科今日（19日）發表《香港刑事檢控2018》年報，刑事檢控專員梁卓然在年報中指去年檢控官處理的案件數目較前年增加 11%，形容去年「事務紛繁」，亦有分別審訊「佔中」和「旺角暴亂事件」中的被告及審理若干相關的上訴案件。就外界有聲音指控律政司部份案件有「政治檢控」之嫌，梁卓然對指控感「難受」，重申檢控官負責秉行公義，不會按照執法機關的指示行事。

刑事檢控專員梁卓然對外界有聲音指控律政司部份案件有「政治檢控」之嫌，梁卓然對指控感「難受」。（資料圖片）

梁卓然在報告開首形容，刑事檢控科在去年「事務紛繁」，又指整年在「秉行公義者」的崗位上盡忠職守，獨立進行檢控。由於刑事檢控官人數在年底增至145名，為歷年之冠。梁卓然表示，隨着人手增加，加上去年有更多年資較淺的檢控官，獲指派與較資深的檢控官一同就審訊和上訴出庭檢控，檢控官處理的案件數目較前年增加11%。

遺憾被市民指控「政治檢控」

梁卓然表示，雖然去年的公眾秩序活動減少，但年內法庭亦有分別審訊「佔領中環」行動和「旺角暴亂事件」中的被告及審理若干相關的上訴案件。對於早前有律政司的律師發公開信，指無論外界，或律政司內部都有很大的政治壓力。梁卓然直指，注意到「有市民把檢控某些涉及政治事實背景的案件說成是「政治檢控」，對此感到遺憾，重申這種指控令他「感到難受」。

梁卓然重申刑事檢控科履行調查職責，然後把所得的證據交予律政司。檢控官並會考慮所獲得的證據，決定應否提出刑事檢控。（資料圖片）

他重申，檢控官負責秉行公義，不會按照執法機關的指示行事。執法機關並非該科的委託人或委託部門，刑事檢控科履行調查職責，然後把所得的證據交予律政司。檢控官並會考慮所獲得的證據，決定應否提出刑事檢控，如提出檢控，再決定控以何罪以確切反映所涉刑責。梁卓然強調「不會不惜一切代價令被告入罪」，其職責是確保所有被告都得到公平審訊。

梁卓然直言「即使工作日益不討好，即使面對種種批評和重重責難，定必戮力同心緊守崗位，迎難而上」，並以秉持公義為己任，致力維持優質的檢控服務。