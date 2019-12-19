【12.19】社福界罷工最後一日　愛丁堡廣場集會回顧行動　

反修例風波持續超過半年，社福界周二（17日）起發起一連三日罷工及集會，今日（19日）來到最後一日，社福界晚上7時在中環愛丁堡廣場舉辦「『堅持才看見希望』行動展望集會」，回顧三日罷工運動經歷，促請政府回應社會五大訴求，現場有逾600名市民出席。 職工盟主席吳敏兒上台發言時，呼籲由社福界開始，組成更多工會，期望未來能準備全港性、最多僱員參與的「大罷工」。

+ 3 + 2

社福界繼早前舉行造勢集會及各區默站活動後，周二（17日）起舉行一連三日罷工集會，並於今日（19日）晚上7時左右在中環愛丁堡廣場舉辦「『堅持才看見希望』行動展望集會」。大會先播放近月反修例運動剪輯的新聞短片，回顧8.31太子站、理大衝突等事件，並播放三日罷工活動的回顧。集會期間大會螢幕技術故障，未能繼續播放影片，改由邀請嘉賓上台分享，其後再次播放影片。

職工盟主席吳敏兒表示，香港制度上並未有禁止行業組工會，認為今次反修例運動是「機會」，社福界可以透過罷工活動凝聚力量，組成更多的工會，將來或可影響各行各業。她續言社工在社會上擔當重要角色，在運動中幫助許多青少年，甚至有社工在運動中被捕，吳敏兒感謝社工在運動的付出，期望未來能準備全港性、最多僱員參與的「大罷工」。

被指是「黃店」的龍門冰室老闆張俊傑在台上表示，過去半年並沒有「做好多嘢」，現時見到年輕人，都會「請佢哋食飯」，希望幫助在運動中付出的年輕人。他感謝社福界今次發起罷工，又認為未來其他專業行業，例如醫護界、航空業界、教育界等參與罷工，有更大機會迫使政府回應社會訴求。

4名候任區議員獲邀上台，其中荃灣「祈德尊」選區候任區議員陳劍琴代表發言，她作為註冊社工，首先感謝一眾社工用工餘時間幫助在示威中有需要的青少年。她續言整場反修例運動並未完結，希望在場人士能將「抗爭帶進生活」，同時平反每一場政府定性為「暴動」的運動。

陳劍琴又回應羅致光早前「社工無特權」言論，批評警方在示威現場未能保持其專業，所以社工才要到現場「捍衛人權」、「企喺雞蛋嘅一方」，呼籲市民將「抗爭生活化」，延續反修例運動，直至政府回應社會訴求。