醫管局行政總裁年薪被批高過特首　范鴻齡：我商界過嚟直覺唔算高

最新一份醫院管理局年度於昨日（18日）公布，2018/19年度時任行政總裁年薪為626萬元，被批年薪過高，甚至高過特首林鄭月娥的500萬元。 商界出身、曾被質疑不諳醫療政策的新任醫管局主席范鴻齡今日（19日）回應指，眾多公營機構的行政總裁年薪都較特首高，又認為公營機構需聘有特殊技能人士時，必須付出市場價格，他認為現時的薪酬不算特別高，坦言「可能我由商界過黎」。

醫管局行政總裁年薪逾六百萬，新任醫管局主席范鴻齡（左）表示不認為年薪過高，「可能我由商界過黎」。（李澤彤攝）

醫管局2018/19年報公布時任行政總裁梁栢賢退休竹的年薪為626萬元，較前個年度加薪24萬元，被質疑薪金高過年薪約500萬元的特首林鄭月娥。

范：與商業機構比較 醫管局行政總裁不算高薪

本月上任的醫管局主席范鴻齡為此解畫，指眾多公營機構的行政總裁薪金都高於特首，他舉例指機場管理局及金融管理局的相同職位均較特首高薪，又認為特首作為主要官員，提供的服務不同，每當公營機構需要聘請有特殊技能的人，擔當一個職位時，必須要付出市場的價錢，他又指可能由於自己商界出身，他直覺認為比起商業機構而言，薪酬不算特別高。

他續指，醫管局高層薪酬制訂有相應機制，由一個行政委員會檢討，他需再檢視上年度薪酬制訂時的相關文件。

翻查資料，機管局行政總裁林天福2018/19年度固定年薪為650萬元，而金管局2018年年報顯示，時任行政總裁陳德霖固定薪酬為723萬，兩者均高於特首。

新任醫管局主席范鴻齡今日首席主持大會。（李澤彤攝）

醫管局大會通過支援職系架構調整 舊制員工可劃一加7日年假

今年中有醫管局支援職系員工爭取加薪，眾多工會同時促請醫管局檢討有新舊制員工同工不同酬等問題，管理層當時承諾聘顧問檢討架構問題。

行政總裁高拔陞透露，今日的醫管局大會上已通過顧問建議的優化方案，其中兩項新調整包括容許舊制員工轉為新制，承諾其薪酬不會低於之前，而若員工欲留在舊制，年假方面亦將與新制看齊，只要做滿10年即可劃一增加7日假期至每年21日假期。其餘調整包括員工的培訓、資歷認可等安排，高拔陞形容大部份工會代表均歡迎新措施，但由於員工數目眾多，需逐步推行新政策。