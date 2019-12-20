【綠置居2019】7旬婦揀柴灣蝶翠苑冀改善環境：女大學畢業供得起

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑今日（20日）開始派發申請表格，申請人可以於27日至明年1月9日提交申請。 有到場提取表格的市民認為今次綠置居價格合理，一方面冀改善環境，另一方面又指，抽中單位後會交由女兒供樓，認為女兒大學畢業「供得起」，又指，「香港政府呢樣真係做得幾好」；另外，有市民到場後才發現不符資格購買綠置居，嘆「白行一趟」。

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑今日（20日）開始派發申請表格，申請人可以於27日至明年1月9日提交申請。（王珮殷攝）

現居公屋石屎剝落 市民希望抽中柴灣大單位

70歲的李女士，現時與女兒同住於港島區100呎1房的公屋單位；她表示，今次是第一次抽綠置居，希望能抽到柴灣蝶翠苑的大單位。她指，現時住的單位破舊，「食食吓飯都會跌石屎」，「已經頂唔住」，她又指，若抽到單位要交回單現時單位，亦無所謂。

至於供樓方面，李女士指，若抽到單位的話，會交由女兒供樓，她指，女兒大學畢業能夠負擔得起；又認為綠置居價格合理，覺得「香港政府呢樣真係做得幾好」。對於單位內有可能會看到墳場，李女士表示不擔心，不覺得不吉利。

李女士表示若抽到單位，女兒會供樓，覺得柴灣單位價錢便宜。（王珮殷攝）

居牛頭角較心儀柴灣單位 但若望到墳景 不排除放棄

現居牛頭角區的周女士屬3人家庭，育有一子，她表示希望可藉綠置居換較大單位；她表示較心儀柴灣的單位，因為對比起另一可選擇、位於青衣的青富苑，周認為柴灣交通較青衣方便；但周女士表示，不能接受單位看到墳場，但若抽到望墳景單位，不排除會放棄，但仍然會先嘗試抽樓。

第一次抽綠置居的楊女士，希望能夠抽到青衣青富苑的大單位。她覺得青衣較清靜，柴灣則有童黨的問題。

青衣青富苑單位面積較大 市民覺得價錢可接受

第一次抽綠置居的楊女士，希望能夠抽到青衣青富苑的大單位。她覺得青衣較清靜，柴灣則有童黨的問題。她指這次抽綠置居主要考量子女的狀況，若抽到單位會將單位給女兒，因兒子則不希望當「樓奴」，希望稍後能申請公屋。

楊女士又表示，自己現時的收入可以負擔供樓，覺得綠置居價錢可以接受，「若更便宜就更好」。若抽到單位的話，可能先與女兒居住，退休後就會回鄉養老，將單位送給女兒。

揀樓先看地位置 抽中才考慮價錢

有到現場取表的亦包括馮小姐，她表示，自2009年起已居於黃大仙區的公屋，樓齡頗高，而且有滲水的問題。她希望抽到青衣的3房大單位，又指青衣青富苑的單位符合她的要求，希望今次能夠抽中；惟馮小姐表示，若抽中單位才考慮價錢，現在主要看單位的地理位置。她認為青衣的交通便利，有地鐵及巴士，可以接受。

新一期綠置居，包括柴灣蝶翠苑共有828個單位發售，實用面積由17.4至29.7平方米不等，小單位索價97.6萬元，大單位叫價207萬元；青富苑共有2,868個單位出售，實用面積由17.4至43.8平方米不等，售價最低81.7萬元至272萬不等。