【和你shop・直播】便衣警海港城放胡椒噴霧　示威者巡舖叫口號

今日（12月21日）再有網民發起聖誕版「和你Shop2.0」，有過百示威者在海港城內叫口號，有身穿黑衫、戴黑口罩的便衣警緊隨。示威者叫口號和巡舖，但未有破壞。有數名示威者一度被警方截查，之後獲放行。而便衣警亦一度在商場內釋放胡椒噴霧。 《香港01》會直擊各區現場情況。

12月21日，海港城「和你shop」，便衣警一度在商場內施放胡椒噴霧。（余俊亮攝）

【16:45】十多名便衣警員在海港城廣東道出口一字排開，示威者在樓上幾層指罵他們。示威者又返到連卡佛，以普通話說「光復香港、時代革命」。

【16:28】便衣警員對這表示，希望在場人士可以和平表達訴求，亦表示無執行警權時毋須出示委任證。有防暴警察，手持長盾、防暴槍，進入海港城。海港城保安聲稱沒有報警，示威者要求保安阻止便衣警員在商場內執法。

【16:26】一名男子被警員截查，他接受搜身後，獲放行。

【16:18】有便衣警，亮出伸縮警棍，施放胡椒噴霧。警員帶走一人，未知原因。

【16:02】有內地客人懷疑影相，但亦有示威者向其他人表示「他沒有影相」，之後示威者離開。

【15:56】龍心到海港城，播放國歌《義勇軍進行曲》，龍心早前在中環愛丁堡集會「踩場」。尖沙咀的示威者呼籲不會理會龍心，之後離開。有示威者在滙豐銀行貼上文宣標語，之後離開。

【15:48】早前被便衣警截查，指隨地丟狗糧的示威者，在清理地上的狗糧。警員對他稱「你自己向商場負責。」現場有數十名黑衫、黑口罩打扮的便衣警員，要求記者離開，但無出示委任證。警員之後離開，被截查的示威者並無被捕。

【15:37】便衣警員制服一名示威者，指他丟垃圾。早前有示威者拆開狗糧，在便衣警面前丟落地下。有人高呼「警察做嘢全部企後」，現場人士要求他出示委任證，但自稱警察的人並無出示。另一名紅帽人士指説要求警員取出委任證後，再被警員拉到一邊搜身。數名身穿黑衣的警員築起防線。

【15:26】Starbucks恢復營業，不少顧客在內用餐。示威持續約一小時，示威者並未有破壞及與其他人有肢體衝突，只是沿途叫口號，落閘商戶只是關閉部份出口，但照常做生意。有便衣警員與示威者揮手。

【15:17】早前一直緊跟示威者的中年壯漢，向咖啡店店員亮出委任證，證實是警員。示威者進入The Coffee Academics，指其老闆有紅色背景，幾枱顧客相繼離開，示威者隨即離去。The Coffee Academics主席及創辦人廖偉芬，是團結香港基金顧問。

【15:13】海港城內傳出警鐘聲，暫未知原因。

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【14:59】有佩戴耳機的疑似便衣警員，與示威者口角。他未有出示委任證。

【14:57】示威者抵達千両壽司，餐廳隨即落閘，店內客人照常用膳。示威者並未入內。

【14:55】海港城示威者圍Starbucks，櫃枱貼出告示，Starbucks已暫停營業。

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【14:46】海港城的示威者，向警員做出心型姿勢，並叫「愛比暴力強、與警暴割席」等口號。

【14:40】海港城內的示威者，進入連卡佛等化妝品櫃檯，用普通話叫口號「我愛人民幣」、「支持國貨」等口號。

【14:30】海港城外，估計有近百警員戒備，包括防暴警和便衣警員，部份警員蒙面、持盾牌。海港城內有約30名戴上口罩的示威者聚集，他們高唱《願榮光歸香港》，並用粵語和國語高叫「光復香港，時代革命」、「我要買名牌！」等口號。

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【13:55】尖沙咀海港城外，至少40名持裝防暴警員已經下車，在海港城外圍及尖沙咀碼頭一帶巡邏戒備。

【13:40】海港城外，約20名防暴及便衣警員，站在廣東道名店外戒備，部份警員蒙面。廣東道至少十輛警車。

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【13:05】 海港城連卡佛大門外非常熱鬧，聖誕裝飾吸引大量市民及遊客「打卡」拍照。暫時仍未見疑似示威者聚集。

【12:40】 海港城暫時平靜，人流正常，未見有人聚集。在港威中心，美心集團旗下的Starbucks及千両均照常營業，沒有封起圍板。

▼12.15聖誕版「和你Shop」 情況▼