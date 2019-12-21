【和你shop・直播】海港城示威者巡舖叫口號　便衣警緊跟

反修例風波未平，本周日（15日）有網民發起聖誕版「和你Shop」，期間多個商場爆發零星警民衝突，警方也在商場內外進行拘捕。 今天（21日）再有網民發起聖誕版「和你Shop2.0」，呼籲下午在尖沙咀海港城聚集，唱歌、張貼文宣、宣傳工會、排隊取籌等。中午1時多，海港城外有大量警察戒備。 《香港01》會直擊各區現場情況。

【15:17】早前一直緊跟示威者的中年壯漢，向咖啡店店員亮出委任證，證實是警員。示威者進入The Coffee Academics，指其老闆有紅色背景，幾枱顧客相繼離開，示威者隨即離去。

【15:13】海港城內傳出警鐘聲，暫未知原因。

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【14:59】有佩戴耳機的疑似便衣警員，與示威者口角。他未有出事委任證。

【14:57】示威者抵達千両壽司，餐廳隨即落閘，店內客人照常用膳。示威者並未入內。

【14:55】海港城示威者圍Starbucks，櫃枱貼出告示，Starbucks已暫停營業。

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【14:46】海港城的示威者，向警員做出心型姿勢，並叫「愛比暴力強、與警暴割席」等口號。

【14:40】海港城內的示威者，進入連卡佛等化妝品櫃檯，用普通話叫口號「我愛人民幣」、「支持國貨」等口號。

【14:30】海港城外，估計有近百警員戒備，包括防暴警和便衣警員，部份警員蒙面、持盾牌。海港城內有約30名戴上口罩的示威者聚集，他們高唱《願榮光歸香港》，並用粵語和國語高叫「光復香港，時代革命」、「我要買名牌！」等口號。

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【13:55】尖沙咀海港城外，至少40名持裝防暴警員已經下車，在海港城外圍及尖沙咀碼頭一帶巡邏戒備。

【13:40】海港城外，約20名防暴及便衣警員，站在廣東道名店外戒備，部份警員蒙面。廣東道至少十輛警車。

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【13:05】 海港城連卡佛大門外非常熱鬧，聖誕裝飾吸引大量市民及遊客「打卡」拍照。暫時仍未見疑似示威者聚集。

【12:40】 海港城暫時平靜，人流正常，未見有人聚集。在港威中心，美心集團旗下的Starbucks及千両均照常營業，沒有封起圍板。

▼12.15聖誕版「和你Shop」 情況▼