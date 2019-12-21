【12.21總覽】海港城示威者散去　警車防暴警旺角戒備

今日（12月21日）再有網民發起聖誕版「和你Shop2.0」，有逾百示威者在海港城內叫口號。示威針對「藍店」和中資店舖進行援亂，不少食肆食客被嚇走，甚至要捧餐急逃，食肆無法做生意，部份店舖也突然落閘。 一批便衣警緊隨示威者，部分人身穿黑衫、戴黑口罩。有數名示威者一度被警方截查，之後獲放行。另有示威者挑釁便衣警，雙方發生爭拗，警員一度在商場內施放胡椒噴霧。 入夜後防暴警進入商場。油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌會記者，指海港城一名示威者涉襲警被捕，今日整體大致和平。他又澄清沒有警員擎槍，當時該警員只是按住槍枝戒備。

【12.21】警方出新招 助理指揮官帶便衣警緊跟海港城示威者

【12.21尖沙咀】示威者海港城入大家樂斟水 食客驚慌捧餐跑離

【12.21】示威者海港城內撒狗糧被便衣警截查 自行清理獲放行

【21:50】多部警車及數十名警員在旺角彌敦道戒備。暫未有示威者聚集。

【21:00】油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌會見記者，解釋入夜後一批防暴警衝入海港城原因。他表示，當時一名便衣警員落單，受到襲擊，因此防暴警進入，制服一名男子，並以涉嫌襲警將他拘捕，是截至晚上9時，今日海港城示威唯一被捕人士。

至於今日入商場執法，曾仲斌表示，是收到消息有人想在內破壞設施，「大家知道跟我咁耐（巡商場），有人趁我哋一落樓，就搞破壞」，所以希望制止他們，入內主要是防止罪案，今日海港城整體大致和平。

曾仲斌多次說，希望市民可以和平過聖誕，「至少開心少少」，「普天同慶日子，大家和平表達，平安啲過聖誕。」

對於有示威者指有警員疑似擎槍，曾仲斌澄清無其事，他說當時該警員只是按住槍枝戒備，並沒有問題；至於出示委任證，他表示如是在執勤時，當然要出示，他有以身作則，但今日大部分時間都非執勤，故毋須出示。

【20:30】港鐵杏花邨站有數名黑衣人展示標語，呼籲毋忘721元朗站事件，又在車站內播放721元朗站片段及擺放海報，並設有枱子予人寫下感受，氣氛平靜，未有港鐵職員阻止。美心餅店隨即落閘。

【20:09】大批防暴警和便衣警，再次離開海港城商場，入商場期間無搜查或拘捕任何人。防暴警在廣東道戒備，並指拍攝的記者阻擋市民進出商場。

【20:01】大批防暴警再衝入海港城，未知原因。之前已經離開的油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌，及其他便衣警，亦返回商場內。

12月11日，海港城內一批便衣警員突然衝前，期間出示警棍。（李恩慈攝）

一名男子被警方截查，之後被放行。（李恩慈攝） 【20:00】大批便衣警員離開海港城。 【19:41】一名男子被警方截查，之後被放行。該名男子表示，曾拍攝警員，被截查時曾對傳媒說出自己的名字。

【19:34】現場有指揮官對便衣警說，會周圍巡邏截查可依人士，並指「記住執行警權的時候，一定要出示委任證」，在場的便衣警齊聲回應「收到」。

【19:30】現場突然又緊張，一批便衣警快跑到誠品外，期間一名途人被撞跌。

【19:17】油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌，被記者問為何防暴警員要進入海港城，以及為何要施放胡椒噴霧，他表示需時了解，稍後一定會回答記者問題。防暴警員離開後，十多名便衣警，一直在海港城內徘徊。

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【18:51】約50名防暴警，離開海港城，之後步出廣東道。

【18:44】警方在海港城內施放胡椒噴霧，商場內充斥胡椒味，有人中椒，義務急救員協助治療。每層電梯口都有防暴警戒備，並不斷叫人離開。

【18:36】現場情況突變，數十名防暴警進入海港城。

【18:31】有數名黑衣、蒙面、相信是便衣警的男子，截查現場人士的身份證和背囊，油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌有出示委任證，但部份蒙面人並無出示，之後有人有出示。有人質疑他們冒警，油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌在旁並無理會。

【18:25】現場有市民指稱有便衣警員狀似掏出物品，疑似試圖擎槍。油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌表示需時了解。

【17:39】有示威者進入starbucks，並將雪櫃的數個蛋糕取出後便離開，任由食物曝露於空氣中。

12月21日，海港城「和你shop」，便衣警一度在商場內施放胡椒噴霧。（余俊亮攝）

【17:30】示威者一度進入海港城Zara，將店內公仔的手扭轉成示威手勢，貼上貼紙後離開。

【17:17】海港城內示威者巡舖叫口號，有店內的遊客及市民表現愕然，但繼續購物，示威者繼續巡迴穿梭各商店示威。

有示威者要求便衣警員交代「721去咗邊」，期間有人情緒激動，一名警員反問「呢到係尖沙咀，721係邊區？」，並稱「唔清楚嗰日發生咩事」。

【16:58】一批便衣警員封鎖海港城一條通道，並對在場市民說在「保護市民」，但該名市民要求其出示委任證時，警員稱並非執行警權，在執行警權時才會出示委任證。警員又稱「我哋無阻住你，你鐘意行就行，叫口號就叫口號」，戒備只為防止罪案。

【16:45】十多名便衣警員在海港城廣東道出口一字排開，示威者在樓上幾層指罵他們。示威者又返到連卡佛，以普通話說「光復香港、時代革命」。

【16:28】油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌表示，希望在場人士可以和平表達訴求，亦表示無執行警權時毋須出示委任證。一批有防暴警察手持長盾、防暴槍，進入海港城。海港城保安聲稱沒有報警，示威者要求保安阻止便衣警員在商場內執法。

根據法例，當有罪案或疑有罪案發生，警方有權進入私人地方執法。

【16:26】一名男子被警員截查，他接受搜身後，獲放行。

【16:18】有便衣警，亮出伸縮警棍，施放胡椒噴霧。警員帶走一人，未知原因。

【16:02】有內地客人懷疑影相，但亦有示威者向其他人表示「他沒有影相」，之後示威者離開。

【15:56】網絡紅人「龍心」林克霖到海港城，播放國歌《義勇軍進行曲》他早前在中環愛丁堡集會「踩場」。尖沙咀的示威者呼籲不會理會龍心，之後離開。有示威者在滙豐銀行貼上文宣標語，之後離開。

【15:48】早前被便衣警截查，指隨地丟狗糧的示威者，在清理地上的狗糧。警員對他稱「你自己向商場負責。」現場有數十名黑衫、黑口罩打扮的便衣警員，要求記者離開，但無出示委任證。警員之後離開，被截查的示威者並無被捕。

【15:37】便衣警員制服一名示威者，指他丟垃圾。早前有示威者拆開狗糧，在便衣警面前丟落地下。有人高呼「警察做嘢全部企後」，現場人士要求他出示委任證，但自稱警察的人並無出示。另一名紅帽人士指説要求警員取出委任證後，再被警員拉到一邊搜身。數名身穿黑衣的警員築起防線。

【15:26】Starbucks恢復營業，不少顧客在內用餐。示威持續約一小時，示威者沿途叫口號，有商戶關閉部份出入口，但照常做生意。有便衣警員與示威者揮手。

【15:17】早前一直緊跟示威者的油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌，向咖啡店店員亮出委任證，證實是警員。示威者進入The Coffee Academics，指其老闆有紅色背景，幾枱顧客相繼離開，示威者隨即離去。The Coffee Academics主席及創辦人廖偉芬，是團結香港基金顧問。

【15:13】海港城內傳出警鐘聲，暫未知原因。

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【14:59】有佩戴耳機的疑似便衣警員，與示威者口角。他未有出示委任證。他是油尖區助理指揮官 （刑事）曾仲斌。

【14:57】示威者抵達千両壽司，餐廳隨即落閘，店內客人照常用膳。示威者並未入內。

【14:55】海港城示威者圍Starbucks，櫃枱貼出告示，Starbucks已暫停營業。

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【14:46】海港城的示威者，向警員做出心型姿勢，並叫「愛比暴力強、與警暴割席」等口號。

【14:40】海港城內的示威者，進入連卡佛等化妝品櫃檯，用普通話叫口號「我愛人民幣」、「支持國貨」等口號。

【14:30】海港城外，估計有近百警員戒備，包括防暴警和便衣警員，部份警員蒙面、持盾牌。海港城內有約30名戴上口罩的示威者聚集，他們高唱《願榮光歸香港》，並用粵語和國語高叫「光復香港，時代革命」、「我要買名牌！」等口號。

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【13:55】尖沙咀海港城外，至少40名持裝防暴警員已經下車，在海港城外圍及尖沙咀碼頭一帶巡邏戒備。

【13:40】海港城外，約20名防暴及便衣警員，站在廣東道名店外戒備，部份警員蒙面。廣東道至少十輛警車。

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【13:05】 海港城連卡佛大門外非常熱鬧，聖誕裝飾吸引大量市民及遊客「打卡」拍照。暫時仍未見疑似示威者聚集。

【12:40】 海港城暫時平靜，人流正常，未見有人聚集。在港威中心，美心集團旗下的Starbucks及千両均照常營業，沒有封起圍板。

▼12.15聖誕版「和你Shop」 情況▼