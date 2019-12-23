旅發局鼠年花車撤尖沙嘴巡遊　搬入西九辦嘉年華

2019年風雨飄搖，下半年多項大型活動因反修例示威衝突未息而取消。旅遊發展局繼取消除夕（31日）煙花匯演後，明年農曆年初一（明年1月25日）晚舉行的農曆新春花車巡遊亦未能倖免，該局決定取消在尖沙嘴主要街道巡遊，改為於西九文化區辦花車嘉年華，期間於區內進行六場「小巡遊」，繼續營造新年氣氛，旅發局稱是為減低人流聚集主要街道帶來的風險。

由旅發局主辦的大年初一「新春國際匯演之夜」以往於晚上8時，在尖沙嘴海傍、廣東道、海防道和彌敦道一帶上演，今年則改於西九文化區內進行。（資料圖片/林若勤攝）

持續舉行24年 沿廣東道及彌敦道巡遊

過去24年的大年初一，尖沙嘴一帶均會舉辦農曆新年花車巡遊匯演，花車由文化中心出發，經廣東道、海防道及彌敦道巡遊，吸引數以萬計的旅遊及市民沿路觀賞。

今年香港經歷過逾半年的大型反修例示威衝突，多個涉及高人流量的大型活動紛紛取消，如康文署主辦的十一國慶煙花和旅發局主辦的除夕煙花匯演。旅發局擔心人群聚集風險高，與多個部門協調後，亦決定將多年來的新春花車匯演，轉以嘉年華形式進行，參與的花車將擺放在西九文化區內進行，而不再在尖沙嘴主要馬路巡遊。

一向以來，花車巡遊均吸引數以萬計的市民及遊客參與，好不熱鬧。（資料圖片/林若勤攝）

+ 3 + 2

初一至四西九文化區內辦「小巡遊」

由於希望保留以往的節日氣氛，旅發局正計劃於年初一、二（明年1月25日及26日）進行一場小型巡遊，初三、四（明年1月27日及28日）則會在下午及晚上進行兩場「小巡遊」，全部將留守在九西文化區內進行。

旅發局總幹事程鼎一說，農曆新年是一個新的開始，「縱然各人有不同想法，迎接新一年相信新年大家都會想開開心心，各地旅客亦會繼續來港，呢種做法可能都唔錯，總好過要市民同遊客天寒地凍喺街呆等兩個鐘睇花車。」他又指花車在維港旁邊映照下，相信會有不同感受。

每年的花車巡遊演出均配合大型歌舞演出，旅發局現時仍在研究今年的改動細節。（資料圖片/林若攝）

近年大年初一的花車匯演後，各輛特色花車會移施到大埔林村擺放，供市民「打卡」。旅發局今年的改動下，現時仍在協調遷到西九進行的花車嘉年華的細節，但相信將加入美食元素和大型裝飾擺設等，供市民和遊客拍照「打卡」，並於明年1月初確定，現時仍未確實贊助商詳情。