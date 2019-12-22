【聖誕市道】花店聖誕樹銷情下跌三成　10呎高樹鋸至7呎促銷

臨近聖誕節，商場和部分家庭都會擺放聖誕樹，充滿節日的氣氛。但受近期反修例風波及社會氣氛影響，旺角花墟有花店負責人坦言，聖誕樹銷情較往年下跌三成；部分商場更因早前有商場巨型聖誕樹遭焚燒而卻步，取消訂單；再加上交通阻塞，有機會影響送貨，亦令部分客人卻步。為促銷聖誕樹，有花店將原先十呎高可售六千至七千元的聖誕樹，鋸短至六、七呎高，以千多元出售。 事實上，聖誕節過後約一個月，便迎來農曆新年，有花店老闆亦表明，擔心社會氣氛會影響年花銷情，又形容今年新年的生意「最難做」，會按市道考慮減少入貨。

花店老闆陳先生表示，聖誕樹的銷情不及往年，又指今年已特意減少入貨一至兩成，但形容仍然「賣剩咁多」。（曾凱欣攝）

十呎高聖誕樹原售6至7千元 鋸短以千多元出售

旺角花墟一間花店助理分店經理劉小姐指，由於受近期時勢影響，今年店舖亦特意減少三成聖誕樹進貨，然而聖誕樹銷情亦同樣下跌三成。

她指，12月中已經開始進行減價促銷，惟減少入貨後仍有不少聖誕樹滯銷；花店更要將某些高十呎、原價能售六至七千元的巨型聖誕樹從底部鋸短，鋸至六、七呎高度，並以七呎聖誕樹的價錢，即若一千多元的價格出售，希望更易賣出。

劉小姐坦言，早前有商場的巨型聖誕樹遭焚燒，故部分顧客可能擔心安置聖誕樹會「有咩事出現」，加上交通阻塞有機會影響送貨，導致部分客人卻步，某些大商場訂單亦因此被取消。

另一間花店老闆陳先生同樣表示，雖然沒有實質統計數字，但聖誕樹的銷情不及往年，又指今年已特意減少入貨一至兩成，但形容仍然「賣剩咁多」。為了速銷，店主表示已減價至低於成本價，但仍然成效不大，相信可能是近期社會氣氛影響銷情。

有花店更將某些棵十呎高、能售六至七千元的巨型聖誕樹從底部鋸短，以矮樹的價錢較低價出售。（曾凱欣攝）

每年亦會購買聖誕樹 將近聖誕節比原價便宜約一半

特意前往花墟購買聖誕樹的黃女士表示，因為家中小朋友喜歡，故每年亦會購買聖誕樹回家應節，今年亦不例外。被問到今年聖誕樹價格有否比往年便宜，她則認為聖誕節將近，價格一定會有所調低，今日購買大概比原價便宜一半左右。

有花店憂連帶影響年花銷情 亦有負責人持觀望態度

至於距離農曆新年尚有一個月時間，另一花店陳老闆亦擔心年花銷情，同樣受社會氣氛影響，形容今年新年的生意「最難做」，又擔心一有混亂情況會影響交通，令前去買花的顧客會減少，惟他無奈指生意「都係咁做」，只好減少入貨，實質數目則會按市道決定。

但有花店則持觀望態度，花店助理分店經理劉小姐指，暫時未見年花的銷情受影響，入貨量主要按屆時情況而定，但不會像往年大膽入貨，形容「點都就住」。被問到花墟類近旺角警署，有否擔心若出現衝突可能會影響出售年花的情況，劉小姐則表示不擔心，又相信店鋪在內街不會受影響，但是認為始終會減低市民購買意欲，又擔心交通影響送貨，故相信今年農曆年的年花「無以前賣得咁輕鬆」。