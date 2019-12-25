【聖誕節】母子憂政見不一避談　對話破隔閡　社工：家應是避風塘

今日（25日）是聖誕節，本是普天同慶的日子，但反修例風波持續，除了各區烽煙四起，不少家庭亦頓變「戰場」。 陳太（化名）與兒子Alex（化名）一向少談政治，面對社會運動越來越鬧得沸騰，Alex亦因憂與母親政見不一，即使外出，亦未必每次交代行蹤，更遑論談及自己參與示威；然而，越隱藏，陳太的擔憂亦隨之增加。一次對話打破彼此隔閡，​二人想法終非完全一致，但無損母子間感情，陳太笑言：「外面無論點亂都好，我哋屋企都唔可以亂。」 家福會高級經理（青少年服務）張詠珊社工指，即使政見不同，溝通時亦可理性交流。她提醒，大社會難以改變，惟家應是每人的避風塘，建議家長在家庭關係中可「多走一步」。

18歲的Alex（化名）以往一直避免與母親談政治，直言「費時嘈交！」。 （黃詠榆攝）

開口着兒子勿破壞社會 要安全回家

社會風波持續多月，不少家庭因政見不同而撕裂。陳太（化名）與18歲兒子Alex（化名）隨事態發展，各自取態亦漸行漸遠，而最大分岐出現於7月1日立法會衝擊事件後。陳太強調，自己「對事不對人」，不屬於任何顏色，但反對任何人使用暴力，包括警方、年輕人。但Alex卻不盡認同，「理想當然不應使用暴力，惟在示威現場見證過『警暴』後，理解前線（示威者）」，卻認為一切暴力與警方有關。



衝突其後持續升溫，各區示威、遊行接踵而來，但Alex避免與家人爭執，即使參與活動，通常亦不會透露行蹤。陳太的擔憂亦隨之增加，在7月中旬，主動與兒子對話，並說明自己的期望：「希望佢即使出去，唔好破壞社會、傷害他人，叮囑佢記住一定要安全返嚟。」

陳太（化名）希望兒子明白，家永遠是他的避難所。（黃詠榆攝）

母：不支持兒子參與示威 但應尊重個人思維

​二人想法非完全一致，但對話終打破隔核，Alex笑言：「原來媽咪都講道理，雖然佢未必完全理解，但佢都係Care我」，現時參與任何行動亦會向父母「報平安」。陳太續指，「佢都咁大個人，阻唔到佢出去。」她認為，這不等於支持兒子參與示威，「始終佢係我個仔，做父母冇理由唔理佢，應該尊重個人思維、想法。外面無論點亂都好，我哋屋企都唔可以亂」。

Alex（化名）和陳太（化名）隨事態發展，取態漸行漸遠，惟無損彼此間的感情。（黃詠榆攝）

家福會高級經理（青少年服務）張詠珊指，曾見過有個案，即使子女被捕，家長因生氣不肯去保釋，「係完全破壞咗人與人之間嘅信任」。現時社會流行標籤「黃藍」，惟其指溝通時應摒棄這種想法，「若一開始已將自己放在一個位置，好難溝通」。她建議，即使政見不同，亦可尋找共同關注點，尊重對方意見，切忌讓情緒主導，宜理性交流。

談及溝通技巧，她表示對話時可先覆述他人的最後一句，表達理解之情，不要只顧反駁他人，她提醒：「大社會問題好難改變，但大人喺屋企可多走一步」，家應是所有家庭成員的避風塘。

家福會高級經理（青少年服務）張詠珊建議，溝通時應尊重對方，切忌讓情緒主導，宜理性交流。（黃詠榆攝）

香港家庭福利會近日推出一系列「暖心咭」，鼓勵學生在咭上向家人親手寫上溫馨及祝福的語句，以表關懷，下載連結如下：www.hkfws.org.hk/assets/files/whats-news/__blank.pdf。