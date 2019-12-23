不小心過馬路案　控方指被告自招嫌疑　無證據顥示曾付律師費

暫委特委裁判官何麗明審理一宗行人不小心過馬路案，歷時91天，終裁定尼泊爾籍女被告罪名不成立。辯方要求取回訟費，雙方律師今（23日）續就這申請陳辭，控方指女被告已就人身傷害索償，亦無法證明她有支付律師費，質疑她自招嫌疑，反對辯方索取訟費。惟辯方回應被告非技術性脫罪，反而是控方在證據薄弱下堅持控告她，有權申索訟費。

被告原先由大律師梁耀祥代表，梁於今年初被撤換後，由其事務律師侯振輝頂上，今日亦由候負責在庭上發言。

控方陳辭時指，女被告已入稟提出人身傷害申索，又未有證據顯示她有支付律師費，質疑她在事件上自招嫌疑，指她不可靠。他又指過往浪費法庭很多時間，反對辯方申索訟費。

辯方發言再與裁判官爭辯

侯回應控方陳辭時，他先指何官不公平，又稱控方指被告「incredible（不可置信）」。何官即反駁候稱，控方是指被告「unreliable（不可靠）」，並停止他發言，叫他只可回應與案件有關的陳辭，又稱如有問題，將來可循其他渠道追究。

兩人其後貫徹針鋒相對風格，雙方不斷打斷對方說話，何官則說給予他一分鐘回應或保持沈默，如不回應則代表沒有陳辭。

候數次被打斷發言下，終表示被告非自招嫌疑或技術性脫罪，反而是控方在證據薄弱下仍堅持提訴，認為控方有責任支付訟費。何官將案押至下午3時，侯詢問是否2時半要到達法庭，何官沒有理會及拂袖而去。

案件編號：ESS39884/2019