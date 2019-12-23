本地創新研究總開支按年升近23億元　政府資金佔總額47%

政府統計處今日（23日）發表的香港創新活動統計數字，香港的本地研究及發展總開支在2018年達244.97億元，較2017年的222.13億元上升10%，佔本地生產總值的比率為0.86%。按研究機構類別分析，在2018年由工商機構、高等教育機構及政府機構進行的研發活動所涉及的開支分別為109.92億元、123.57億元及11.48億元。按整體研發資金來說，政府提供114.96億元，佔研發總開支的47%。

本地研究及發展總開支按年升近23億，總開支為244.97億元。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

政府統計處就2018年的本地研究及發展總開支改良了估算方法。按照國際指引，就機構可免費或以補貼價使用的研發設施，政府統計處將這些估算隱含使用的成本，納入2018年的研發開支內。

按新估算方法，本地研發總開支在2018年達244.97億元，而2017年本地研發總開支為222.13億元；2018的總開支即較2017年的高出10%。

按進行研發的機構類別分析，在2018年由工商機構、高等教育機構及政府機構進行的研發活動所涉及的開支分別為109.92億元、123.57億元及11.48億元。三者分別按年上升14%、7%及9%。至於研發人員方面，工商機構、高等教育機構及政府機構的人數是13,156人、19,482人及938人，分別按年上升3%、4%及3%。

按資金來源分析，在2018年的本地研發總開支中，政府提供114.96億元，佔研發總開支的47%。

工商機構的內部研發活動主要 集中於資訊科技及工程科技領域。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

資訊及通訊業在工商界開支最多 佔約39.5億元



而按選定行業組別分析，工商機構的總開支為109.92億元，資訊及通訊業的內部研發開支佔開支總額的36%，即約39.5億元，在各選定行業組別中所佔的比重最大。其次，進出口貿易、批發及零售業以及住宿及膳食服務業，為33%，即36.3億元。

若按研發活動範疇分析，大部份的工商機構內部研發總開支是用於自然科學（56%）和工程及科技（35%）。 其他範疇，包括醫療及衞生科學、社會科學和人文科學及藝術的研發總開支只佔小部份，即9%。



工商機構的內部研發活動主要集中於資訊科技及工程科技領域。電腦軟件科技、電機及電子工程科技和資訊系統及科技分別佔內部研發活動總開支的23%、21%及 14%。

而在2018年高等教育機構的研發活動開支總額當中，經常開支佔很大比重，達96%，資本開支則佔4%。

政府機構的研發活動開支方面，經常開支和資本開支分別佔研發開支總額92%和8%。