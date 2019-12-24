【逃犯條例】裝修工在尖沙咀鐘樓塗污外牆　判囚4月兼罰2.85萬

反修例運動持續，一名裝修工人在8月於尖沙咀鐘樓外牆，用黑漆塗上「五十不變一派胡言」、「百年基業毀於林鄭」等字句，期間又打傷上前阻止他的途人，令該途人右手指骨折。他早前承認控罪，今（24日）於九龍城裁判法院被判4個月監禁，及賠償2.85萬元清潔費。裁判官嚴舜儀判刑時稱暴力不能解決問題，並寄語他往後日子要更冷靜，及尊重他人意見。

被告黎偉邦，35歲，報稱裝修工人，承認一項刑事毀壞，及一項對他人身體加以嚴重傷害罪，指他在今年8月7日損壞尖沙咀鐘樓外牆，以及在鐘樓非法及惡意對李楅濱的身體加以嚴重傷害。

官指受挑釁非犯罪理由

裁判官嚴舜儀判刑時稱，鐘樓為古蹟，有歷史價值，亦是屬於大眾。被告早前求情指受「護旗」人士挑釁，累積不滿情緒才塗污鐘樓外牆，但她指這不是犯案原因，而是他對政局方面有想法，才會與「護旗」人士爭執過後再返回鐘樓。

事主傷勢嚴重須看矯形創傷科

嚴官又指事主傷勢嚴重，導致其右手手指骨折，使他到矯形創傷科求診，持續痛楚近一星期。她考慮被告認罪及有悔意，過往亦有良好背景，扣減刑期後，終判被告監禁4個月，及賠償2.85萬元清潔費。她表示：「無論對時局有任何不滿、看法，都唔應該以暴力解決問題、發洩不滿。」她又寄語被告，往後日子要更冷靜、多思維角度思考，及尊重他人意見。

案件編號：KCCC2082/2019