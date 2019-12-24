六合彩新年金多寶下周四攪珠　頭獎料達5000萬　幸運數字入嚟睇

新年即將來臨。六合彩新年金多寶下周四（1月2日）攪珠，並於本周四（26日）開始發售。該期攪珠將有3,800萬元金多寶，頭獎一注獨中料可獲得5,000萬元。 不過，今次新年金多竇頭獎預計派彩，卻比上一次「縮水」3,000萬元，由8,000萬元降至5,000萬元，減少37.5%。

六合彩新年金多寶下周四（1月2日）攪珠，頭獎一注獨中料可獲得5,000萬元。（梁煥敏攝）

每期均攪出8號或8字尾號碼

新年金多寶獎券將於周四（26日）在各場外投注處、電話投注及互動投注服務發售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。

而根據馬會資料，2013年以來7次新年金多寶攪珠中，均有包含「8」字的號碼被攪出，包括8、18、28、38、48號。而8、32、39及46號都被攪出過3次，次數最多，未知今年這些幸運數字會否再次出現？

歷年新年金多寶「幸運」號碼。（香港賽馬會資料）

近三次頭獎 兩次複式彩票中獎

馬會第二個貼士是，顧客如有8個心水號碼，可選擇作8個字複式投注，以每注港幣5元投注，即用140元購買8個字複式彩票，共28個投注組合。若1個注項內，6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還有12個三獎及15個五獎，獎金為10元一注的一半。

在近3次的新年金多寶中，有兩次以複式彩票中頭獎：

金多寶攪珠 43號偏旺

在近5個金多寶攪珠中，43號被攪出4次，次數最多，其次是開出3次的11號。另外，於近4個金多寶攪珠中，合共攪出6對相連號碼。

不過，今次新年金多竇頭獎預計派彩，卻比上一次「縮水」萬元，由8,000萬元降至5,000萬元，減少37.5%。

馬會提醒，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，須於下周五（1月3日)下午5時正前致電馬會熱線1817登記。