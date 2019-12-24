【逃犯條例】失業導遊稱對社會不滿　認連儂牆怒斬3男女洩憤

將軍澳連儂牆8月發生斬人案，失業男導遊聲稱行經連儂牆時，看到有人在連儂牆上貼東西，認為這些人令香港經濟變差而感憤怒，回家拿刀折返再襲擊三名男女，包括一名《信報》女記者。導遊今（24日）在區域法院承認3項有意圖而傷人罪。控方透露被告案發前曾問事主是否「黃絲」，又問他們為何在機場打人。辯方求情指，被告受酒精影響，加上對社會不滿及經濟壓力，才一時衝動犯案。法官把案押後至2月17日判刑。

被告洪震在區域法院承認三項傷人罪。(資料圖片)

被告洪震（50歲），被控於本年8月20日在將軍澳景林邨與頌明苑之行人隧道非法及惡意傷害《信報》女記者，一名姓李女事主及一名姓梁的男事主。

被告失業數月

辯方求情指，被告在國內出生，15歲移居香港，事發前兩個月與妻子離婚，他本以自僱形式擔任導遊，主要接待日客，案發前兩至三個月失業。辯方指，被告受人愛戴，並沒有暴力傾向，本案屬個別事件，被告在酒精影響下，一時衝動犯案，他在求情信中亦對事主、公眾及法庭致歉。

辯方強調被告對社會狀況不滿

法官追問被告是否因最近的政治事件，認為示威者令他失去工作而犯案，辯方否認，並指「唔好當喺政治事件」，只稱被告因對社會狀況不滿，再加上當時經濟上受到壓力，才會以不恰當的方式宣洩，但強調被告明白這非可傷人的藉口。

曾問事主是否黃絲

法官亦在庭上再仔細問及案情，控方透露被告事發前已問姓李女事主「喺咪黃絲」，又問她可否撕去牆上的東西；同亦問姓黃女記者：點解喺機場打人。

案情指，本年8月20日凌晨3名事主與另一男子在將軍澳連儂牆隧道內聚會及吃喝聊天。同日凌晨1時10分左右，黃及李在連儂牆工作，被告行入隧道並望著其中黃、梁及其他人，其後被告離開隧道返回住所。

行兇時曾大叫：我忍唔住

被告從家中拿了一把牛肉刀及一把菜刀外出，同日1時30分左右被告返回隧道與李交談，黃隨後加入交談。被告突然變得情緒激動，一邊揮舞手中的香煙，一邊逼近李，再大叫「我忍唔住」，再繼續逼近事主，李感到害怕並推開被告，黃上前分開二人。被告此時拿出牛肉刀打黃前額，再刺傷她背部，黃在他人扶起後繼續逃跑，被告追趕並再刺傷她。同一時間，李的右肘亦遭被告斬傷，梁上前圖將李拉離現場時，被告多次揮動牛肉刀，令梁頭部及左上臂受傷。

另一男子見被告斬傷事主後，拾起木梯圖阻被告，又向他投擲飲料瓶及單車，有途人目擊經過，並聽到被告大叫：「嚟呀、嚟呀，玩大佢。」被告逃離現場後，掉棄了牛肉刀，並將當天所穿的衣服掉棄。

有事主事後患創傷後壓力症

醫療報告顯示，三名事主身的臉部、手部頭部等均有受傷，黃因肋骨骨折折致出現氣胸、血胸、右肺萎縮，要施行緊急手術，並一度入住深切治療部，她事後亦患上創傷後壓力症。

被告當日下午返港時被捕，他在警誡下聲稱，那些人衝向他，他憤怒下胡亂揮刀傷及他們。他在進一步警誡下承認錯當導遊，事發時失業兩三個月，他當日行經隧道時，看到有人在連儂牆上貼東西，他認為這些人令香港經濟變差而感憤怒，接著回家拿刀進行襲擊。事後他乘的士前往皇崗並離港。

法官先為被告索取背景報告，及為3名事主索最新的醫療報告及創傷報告才判刑。

案件編號：DCCC834/2019