【聖誕節．交通消息】九龍公園徑下午5時封閉　蘭桂坊6時擴大封路

反修例爭議持續多時，有網民原訂於平安夜（24日）晚上8時在尖沙咀舉行「霜夜倒數大遊行」，雖然獲警方發出不反對通知書，但當中的遊行路線及時間遭更改，故遊行發起人最終取消遊行。 警方表示，預料今晚會有不少市民外出慶祝，呼籲市民留意交通改道及封路安排。當中九龍區於下午5時起封閉封閉尖沙咀九龍公園徑南北行線，但不會封尖沙咀其他馬路。同時又指，倘遇大規模人群聚集或突發事故時，將適時評估對公共安全及公眾秩序的風險，進行臨時交通改道或封路措施。

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反修例示威持續多時，有網民原訂今晚發起尖沙咀「霜夜倒數大遊行」，雖然警方批出不反對通知書，惟遊行路線及時間遭更改，發起人最終宣布取消。（張嘉敏攝）

【16:36】警方表示，九龍區方面將於下午5時起封閉尖沙咀九龍公園徑南北行線。



港島區方面，蘭桂坊將實施人潮管制。而警方亦會在今明兩日（24及25日）分階段實施以下封路措施：



第一階段（12月24日下午2時至翌日上午6時）



－ 介乎雲咸街與威靈頓街的士丹利街；

－ 蘭桂坊；

－ 榮華里；

－ 和安里；

－ 介乎雲咸街與閣麟街的威靈頓街；及

－ 安蘭街。



第二階段（12月24日下午6時後任何時間起）



－ 介乎皇后大道中與士丹利街的德己立街；

－ 介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；

— 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；

— 介乎花園道與雪廠街的下亞厘畢道；

— 介乎上亞厘畢道與下亞厘畢道的上亞厘畢道；及

－ 介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中。



在交通改道措施完成後，警方將指示人群沿威靈頓街、砵典乍街、士丹利街、德己立街及皇后大道中輪候。整條德己立街將會禁止車輛駛入。



丙、路旁停車位暫停使用



位於以下道路的所有路旁停車位，將於12月24日下午2時至翌日上午6時暫停使用：



－ 近德己立街的士丹利街；

－ 介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街；及

－ 安蘭街。



（二）皇后像廣場



以下道路將由12月24日晚上8時至12月26日晚上11時59分封閉，劃作行人專用區：



－ 介乎畢打街與昃臣道的遮打道；及

－ 介乎德輔道中與干諾道中的雪廠街。



（三）花園道



花園道聖約瑟堂將舉行宗教聚會，為方便參加者散會後離去，警方在十二月24日凌晨零時1分至1時會將介乎堅尼地道與梅夫人徑的花園道最右線闢作行人通道，禁止車輛行駛。



（四）維多利亞公園



甲、行人專用區



下列道路將在12月24日下午4時至晚上11時59分，及12月25日中午12時至晚上11時59分劃為行人專用區：



－ 景隆街以東的駱克道；

－ 東角道；及

－ 百德新街以西的記利佐治街。



乙、封路和改道措施



視乎情況，警方或在銅鑼灣實施下列交通措施，直至人潮散去：



－ 介乎京士頓街與告士打道支路南行調頭支路的告士打道支路北行線將會封閉；

－ 介乎連接維園道天橋斜路與高士威道的告士打道南行線將會封閉；

－ 糖街將會封閉；

－ 沿維園道天橋行駛的車輛須改往告士打道西行；

－ 沿怡和街東行的車輛不准駛入糖街；

－ 介乎高士威道與京士頓街的告士打道北行線將會封閉，由大坑道天橋駛入北行線的車輛除外；

－ 記利佐治街將會封閉；

－ 介乎京士頓街與記利佐治街的百德新街將會封閉；

－ 介乎告士打道北行線與百德新街的京士頓街西行線將會封閉；

－ 沿百德新街南行的車輛須改往京士頓街東行；

－ 沿加寧街南行的車輛須改往京士頓街東行；及

－ 如有需要，百德新街、京士頓街及加寧街將於短時間內封閉。



丙、停車場暫停使用



為配合在維多利亞公園舉行的工展會，興發街公眾停車埸將由每日上午9時至晚上8時59分暫停使用，直至12月30日；及12月31日上午9時至翌日上午8時59分暫停使用，殘疾人士停車位除外。



【16:30】九巴表示，因應尖沙咀區一帶由下午5時起的封路安排，九巴途經尖沙咀區的路線班次或會出現延誤，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。

以下路線由下午5時起將作出改道安排，直至道路解封：

12

改以中港城為循環點

往尖東不停新港中心至麽地道

往海麗不停麽地道至九龍公園徑

215x

改以尖沙咀碼頭為循環點

往九龍站不停九龍公園徑至九龍站

往藍田不停九龍站至新港中心

來回方向加停尖沙咀碼頭5A站

271

往西九龍站駛至彌敦道近佐敦道後

改右轉佐敦道往西九龍站

不停德成街至柯士甸站各站

往大埔方向正常

281A

往九龍站駛至彌敦道近佐敦道後

改右轉佐敦道往九龍站

不停德成街至柯士甸道西各站

往沙田方向正常

296D

往九龍站駛至佐敦道近彌敦道後

改直行佐敦道前往九龍站

不停德成街至柯士甸站各站

往將軍澳方向正常

網民原訂發起今晚8時於尖沙咀鐘樓起步，途經梳士巴利道東行、尖沙咀中心摩地里及梳士巴利道西行，至彌敦道自行散去。警方雖然就遊行發出不反對通知書，惟將遊行時間更改至晚上6時開始至10時結束，路線則改為梳士巴利花園至紅磡體育館，故遊行發起人稱基於公眾安全考慮，宣布取消是次遊行。