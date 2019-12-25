【區議會小白象】大埔年斥十萬元翻兜舊燈飾　黃碧嬌：安裝費為主

又到聖誕，多區區議會每年均會撥款購置或贊助節日燈飾，期望增添節日氣氛。不過隨區議會換屆，不少市民重新檢視過去撥款，發現多個區議會耗費近百萬購置燈飾，設計卻被狠批「老土」。其中大埔區燈飾不但遮擋街道路牌和車路指令標誌，款式更是年年相同，但這非代表燈飾是環保重用；《香港01》翻查區議會文件發現，大埔區議會每年撥款，購置相同燈飾。

多區區議每年均會批出撥款，購置聖誕及新年燈飾，今年耗費介乎大埔區的71萬元至元朗區的250萬元。不過記者到大埔現場視察，發現燈飾的設計未有考慮市民需要。以大埔寶鄉橋燈畫為例，雖然申請了逾10萬元撥款，但燈畫以下的行人路面窄，只能拍到燈飾的一角，若從對面觀看則經常有巴士及樹擋住部分燈畫，途人難以「打卡」留念。而附近位於寶鄉街的燈飾，部分遮擋了路牌和道路標示。即使道路全長約270米，燈牌卻偏偏坐落路牌正前方，阻擋行人和駕駛者視線，甚或影響道路交通安全，後果嚴重。

官方相證每年購置同款燈飾



從每年為大埔區議會拍攝的相片發現，五年來掛在寶鄉街和四里公園的燈飾款式完全相同。不過根據2019年區議會文件，兩處燈飾過去三年均獲撥款逾10萬元，作為燈飾設計和安裝等 (2019年：13萬元／2018年：13萬元／2017：10.3萬元)。

記者致電大埔區議會主席黃碧嬌求證，她承認該兩處每年都是使用同款燈飾，亦是由同一承辦商負責。雖然燈飾年年相同，但黃碧嬌稱區議會沒有燈飾擁有權，所以議會的撥款主要是用作安裝和電費。黃碧嬌解釋曾要求承辦商重新設計燈飾，但承辦商報價逾百萬元。她指現時區議會沒有倉庫可存放這些燈飾，而即使有倉庫，亦要考慮新一年承辦商，是否願意使用舊資源。

根據負責為大埔區議會，拍攝燈飾的影樓網頁片段，發現多年來掛在寶鄉街的燈飾款式完全相同。(倬倩製作坊．影樓FB截圖)

2019年區議會文件顯示，寶鄉街和四里公園燈飾合共申請了13萬元撥款。(區議會文件截圖)

大埔區議會主席、民建聯黃碧嬌承認每年翻炒舊款燈飾不太好，但指若要換新款將耗費更高。(資料圖片)

大埔怡富區區議員任啟邦指，根據現時的區議會程序，區議員不能憑文件確定中標承辦商是否以全新燈飾的價錢，向議會出售重用燈飾。過去數年亦不見承辦商因「重用」燈飾而減價。他認為若區議會擁有燈飾，每年只判給承辦商安裝可以節省公帑並推動環保。他又建議民政署可整合18區燈飾資源，每年回收重用，甚至與其他區交換使用燈飾。

大埔怡富區區議員任啟邦指，過去數年不見承辦商有因重用燈飾，而有減價的情況。(鄧穎韜攝)

對於有居民不滿設計「老土」且一成不變，任啟邦提議可多開放給居民參與，如舉辦校際燈飾設計比賽，採用勝出者設計，加強居民歸屬感。他又指過往議會以建制派居多，即使提出質疑，撥款仍會被通過。他期望議會換屆後會有新氣象，更謹慎運用帑，審議過程亦更透明。