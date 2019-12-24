【聖誕節．港九直播】太空館外對峙持續　防暴警再度射催淚彈

今晚（24日）是聖誕節前夕的平安夜，節日氣氛未有煞停反修例運動的步伐，網民發起多區示威行動，其中網民發起於五區商場進行「和你Sing願平安歸香港」示威，列出地點包括元朗形點、沙田新城市廣場、尖沙咀海港城、旺角朗豪坊及銅鑼灣時代廣場，商場及警方嚴陣以待，過往不少市民出來迎聖誕的尖沙咀及中環，將會封路安排。 多個商場均有人聚集，有商舖遭破壞，警方在商場拘捕期間與示威者衝突，一度施放胡椒噴霧驅散。於晚上9時許，警方在尖沙咀一帶制服多人，引來大批群眾聚集，隨後防暴警察舉黑旗並施放催淚煙。 《香港01》將直播各區最新情況。

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【22:17】尖沙咀：示威者沿彌敦道往佐敦方向前進。

【22:10】旺角：防暴警同噴射胡椒噴劑，有警員都中招，拘捕最少三個人。

【22:00】尖沙咀：康樂及文化事務署宣布，因應附近出現的特殊情況，油尖旺區的九龍公園所有設施，包括九龍公園體育館和九龍公園游泳池現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。署方會密切留意情況，適時公布轄下場地的安排。

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【22:07】尖沙咀：中間道近九龍酒店，有示威者掘磚，地上有零碎磚頭，無法行車。

【22:02】尖沙咀：現時示威者防線在半島酒店外，警方則於九龍公園徑交界，雙方對峙中。

【22:01】尖沙咀：逾百人一路高叫口號，一路沿廣東道前進。

【22:00】旺角：亞皆老街至砵蘭街行車路已堵塞，現場所見有幾百人聚集。

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【21:48】尖沙咀：太空館至半島酒店外警民對峙持續，防暴警射多枚催淚彈。

【21:34】尖沙咀：半島酒店外一名男子指罵示威者，防暴警帶走該男子。防暴警在太空館外舉橙旗，警告會開槍，氣氛一度緊張。另有一名年輕男子被防暴警帶走。

【21:28】旺角：有市民再度聚集，與防暴警員兩度對峙。

【21:19】尖沙咀：防暴警在1881附近藍旗，叫在場人離開。警員要求彌敦道上的車輛調頭。

【21:18】旺角：亞皆老街一路段短暫堵塞，有警員以擴音器表示現場有人非法集結

【21:12】旺角：現場有示威者對巷內防暴叫罵，並以鐳射照設，防暴警開強光燈示警。

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【21:04】尖沙咀：防暴警半島酒店外彌敦道舉黑旗，隨即發射催淚彈，聚集人群退回行人路。

【21:02】尖沙咀：帶走該名男子時有人向警員投擲雜物。

12.24，警方在半島酒店外發射催淚彈。（張嘉敏攝）

【20:56】尖沙咀：警員在場不斷嘗試指揮交通，但因為本身現場交通已經十分擠塞，車輛和過馬路的示威者都擠滿在行車路上。

【20:54】尖沙咀：警員衝出彌敦道馬路，開咪要求過馬路的黑衣人返回行人路，期間制服一名男子。

【20:52】 尖沙咀：有3名救護員登上海港城3樓，未知該層是否有傷者。據悉，剛才發生衝突時，警員揮動警棍，一名少年「被扑穿頭」，未知傷勢是否嚴重。

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【20:48】尖沙咀：警方開咪呼籲仍在過馬路的遊行人士盡快上返行人路，也不應照射警方。警方再次開咪稱有人襲擊警察及投油漆彈，呼籲市民照顧小朋友及避免到多人地方。

【20:37】旺角：朗豪坊門口人群再次大叫口號「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」。

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【20:37】尖沙咀：黑衣人離開海港城未有於鐘樓停留，沿文化中心往尖東方向行，他們沿途叫口號及用手機亮起燈光。期間文化中心廣播稱有人襲擊警察及投擲油漆彈，呼籲在場人士照顧小朋友及可從彌敦道及尖東方向離開。

【20:25】尖沙咀：從鐘樓往海港城的黑衣人匯合原本於商場內的黑衣人，現時一起離開海港城。他們向在場旅客高呼「香港同大陸一樣冇聖誕」。

12.24，旺角示威者砵蘭街聚集，防暴警員到現場戒備。（梁煥敏攝）

【20:24】旺角：有人將垃圾扔到馬路上做路障。彌敦道數部警車戒備。

【20:22】旺角：示威者砵蘭街聚集，防暴警員到現場戒備。

【20:14】旺角：朗豪坊商場有多間商店即時關門。

12.24，一批防暴警海港城噴胡椒劑 制服多人。（黃詠榆攝）

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【20:06】尖沙咀：約30人由鐘樓進入海港城。

【20:06】尖沙咀：防暴警海港城內噴胡椒劑，制服多人。

【20:05】旺角：朗豪坊內的防暴警離開。在剛才混亂期間，一名保安員手部受傷流血。

【20:00】尖沙咀：數十人於尖沙咀鐘樓集合，有人在場派發口罩，及揮動光復香港時代革命的旗幟。

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【19:56】旺角：朗豪坊傳有人向防暴警拋雜物，警噴射胡椒噴劑。

【19:54】旺角：朗豪坊已廣播通知顧客，商場會如常開放。一批防暴警進入商場。

【19:45】尖沙咀：海港城集會人士高叫「8點鐘鐘樓見」，呼籲在場人士到鐘樓參與活動。

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【19:30】尖沙咀：海港城示威者於商場發現便衣警員，引來大批人尾隨指罵。

【19:30】旺角：朗豪坊集會人士表示，將會到上層位置和你shop行動，沿路有保安人員同行。他們大多在商場內大叫口號，未有作出破壞商店行為。

【19:30】九龍灣：德福商場節日氣氛濃厚，不少人行街食飯。美心皇宮、美心餐廳、星巴克均有營業，惟食客甚少；元氣壽司卻大排長龍，排隊取飛。「黃店」渣哥生意也不錯，人流不斷。

警務處處長鄧炳強（左二）現身廣東道。

【19:25】尖沙咀：鄧炳強沿廣東道巡視，期間曾與防暴警員交談。途經尖東隧道時，有人用二胡拉奏願榮光歸香港。

【19:17】尖沙咀：警務處處長鄧炳強現身海港城廣東道一帶。

【19:12】旺角：朗豪坊外開始有戴上口罩的市民聚集。

【19:06】尖沙咀：海港城內有數十名市民聚集，高呼「光復香港 時代革命」。

12.24，蘭桂坊有數十名防暴警員駐守。（孔繁栩攝）

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【18:58】尖沙咀： 海港城內有商舖已落閘，有少量戴口罩、並身穿黑衣的人士於各層聚集。

【18:55】尖沙咀：彌敦道與梳士巴利道交界兩旁的行人路上都有10多名防暴警員駐守，當中有持有警告語的「旗手」，他們配備盾牌、防暴槍、警棍等裝備。

【18:53】中環：蘭桂坊擺放多個組裝式汽車攔截器，數十防暴警員駐守。

12.24，海港城內有商舖已落閘。（黃詠榆攝）

【18:50】旺角：朗豪坊剛剛關閉兩個大門，保安員表示主要是實施人流管制，現場氣氛平靜。Starbucks 提早關門。

【18:50】尖沙咀：約10名持盾防暴警員沿文化中心巡邏。

【18:36】銅鑼灣：下班時間，銅鑼灣人流開始繁忙，未見封路措施，氣氛和平。崇光百貨SOGO對開有數輛警車戒備，數名年青人持紙牌，寫上「為你祈」、「和你hug」等，與途人擁抱。

傍晚6時許，有6名防暴警員沿廣東道一帶巡邏，九龍公園徑有超過10架警車停泊。（黃詠榆攝）

【18:05】尖沙咀：有6名防暴警員沿廣東道一帶巡邏，九龍公園徑有超過10架警車停泊。近20名防暴警員包括旗手於海港城外駐守，大部分手持圓盾、長槍戒備。

【17:45】尖沙咀：6名防暴警員於天星碼頭一帶巡邏。

12月24日，6名防暴警員於天星碼頭一帶巡邏。（張嘉敏攝）

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【17:00】尖沙咀：一帶未見有警員巡邏，期間僅有一輛警車路過，車上有數名軍裝警員。於文化中心鐘樓位置有多名場地職員及保安巡視，文化中心觀景台貼上告示，指為安全起見，觀景台將於下午5時起實施人流管制措施，市民屆時遵從職員及保安的指示。

海港城外的聖誕裝飾仍有大批旅客遊覽，有保安在場維持秩序。商場職員稱未有受到指示今日提早關門，暫時維持正常營業時間。