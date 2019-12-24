【聖誕節．港九直擊】文化中心廣播：有人襲警及擲油漆彈

今晚（24日）是聖誕節前夕的平安夜，節日氣氛未有煞停反修例運動的步伐，網民發起多區示威行動，其中網民發起於五區商場進行「和你Sing願平安歸香港」巡遊，列出地點包括元朗形點、沙田新城市廣場、尖沙咀海港城、旺角朗豪坊及銅鑼灣時代廣場，商場及警方嚴陣以待，過往不少市民出來迎聖誕的尖沙咀及中環，將會封路安排。 《香港01》將直播各區最新情況。

延伸閱讀：【聖誕節．交通消息】九龍公園徑下午5時封閉 蘭桂坊6時擴大封路

【聖誕節】平安夜玩通宵 一文睇清除了搭港鐵 回家尚有乜選擇？

+ 4 + 3 + 2

【20:48】尖沙咀：警方開咪呼籲仍在過馬路的遊行人士盡快上返行人路，也不應照射警方。警方再次開咪稱有人襲擊警察及投油漆彈，呼籲市民照顧小朋友及避免到多人地方。

【20:37】旺角：朗豪坊門口人群再次大叫口號「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」。

【20:37】尖沙咀：黑衣人離開海港城未有於鐘樓停留，沿文化中心往尖東方向行，他們沿途叫口號及用手機亮起燈光。期間文化中心廣播稱有人襲擊警察及投擲油漆彈，呼籲在場人士照顧小朋友及可從彌敦道及尖東方向離開。

【20:25】尖沙咀：從鐘樓往海港城的黑衣人匯合原本於商場內的黑衣人，現時一起離開海港城。他們向在場旅客高呼「香港同大陸一樣冇聖誕」。

12.24，旺角示威者砵蘭街聚集，防暴警員到現場戒備。（梁煥敏攝）

【20:24】旺角：有人將垃圾扔到馬路上做路障。彌敦道數部警車戒備。

【20:22】旺角：示威者砵蘭街聚集，防暴警員到現場戒備。

【20:14】旺角：朗豪坊商場有多間商店即時關門。

12.24，一批防暴警海港城噴胡椒劑 制服多人。（黃詠榆攝）

+ 5 + 4 + 3

【20:06】尖沙咀：約30人由鐘樓進入海港城。

【20:06】尖沙咀：防暴警海港城內噴胡椒劑，制服多人。

【20:05】旺角：朗豪坊內的防暴警離開。在剛才混亂期間，一名保安員手部受傷流血。

【20:00】尖沙咀：數十人於尖沙咀鐘樓集合，有人在場派發口罩，及揮動光復香港時代革命的旗幟。

+ 5 + 4 + 3

【19:56】旺角：朗豪坊傳有人向防暴警拋雜物，警噴射胡椒噴劑。

【19:54】旺角：朗豪坊已廣播通知顧客，商場會如常開放。一批防暴警進入商場。

【19:45】尖沙咀：海港城集會人士高叫「8點鐘鐘樓見」，呼籲在場人士到鐘樓參與活動。

+ 3 + 2

+ 4 + 3 + 2

+ 6 + 5 + 4

【19:30】尖沙咀：海港城示威者於商場發現便衣警員，引來大批人尾隨指罵。

【19:30】旺角：朗豪坊集會人士表示，將會到上層位置和你shop行動，沿路有保安人員同行。他們大多在商場內大叫口號，未有作出破壞商店行為。

【19:30】九龍灣：德福商場節日氣氛濃厚，不少人行街食飯。美心皇宮、美心餐廳、星巴克均有營業，惟食客甚少；元氣壽司卻大排長龍，排隊取飛。「黃店」渣哥生意也不錯，人流不斷。

警務處處長鄧炳強（左二）現身廣東道。

【19:25】尖沙咀：鄧炳強沿廣東道巡視，期間曾與防暴警員交談。途經尖東隧道時，有人用二胡拉奏願榮光歸香港。

【19:17】尖沙咀：警務處處長鄧炳強現身海港城廣東道一帶。

【19:12】旺角：朗豪坊外開始有戴上口罩的市民聚集。

【19:06】尖沙咀：海港城內有數十名市民聚集，高呼「光復香港 時代革命」。

12.24，蘭桂坊有數十名防暴警員駐守。（孔繁栩攝）

+ 2

【18:58】尖沙咀： 海港城內有商舖已落閘，有少量戴口罩、並身穿黑衣的人士於各層聚集。

【18:55】尖沙咀：彌敦道與梳士巴利道交界兩旁的行人路上都有10多名防暴警員駐守，當中有持有警告語的「旗手」，他們配備盾牌、防暴槍、警棍等裝備。

【18:53】中環：蘭桂坊擺放多個組裝式汽車攔截器，數十防暴警員駐守。

12.24，海港城內有商舖已落閘。（黃詠榆攝）

【18:50】旺角：朗豪坊剛剛關閉兩個大門，保安員表示主要是實施人流管制，現場氣氛平靜。Starbucks 提早關門。

【18:50】尖沙咀：約10名持盾防暴警員沿文化中心巡邏。

【18:36】銅鑼灣：下班時間，銅鑼灣人流開始繁忙，未見封路措施，氣氛和平。崇光百貨SOGO對開有數輛警車戒備，數名年青人持紙牌，寫上「為你祈」、「和你hug」等，與途人擁抱。

傍晚6時許，有6名防暴警員沿廣東道一帶巡邏，九龍公園徑有超過10架警車停泊。（黃詠榆攝）

【18:05】尖沙咀：有6名防暴警員沿廣東道一帶巡邏，九龍公園徑有超過10架警車停泊。近20名防暴警員包括旗手於海港城外駐守，大部分手持圓盾、長槍戒備。

【17:45】尖沙咀：6名防暴警員於天星碼頭一帶巡邏。

12月24日，6名防暴警員於天星碼頭一帶巡邏。（張嘉敏攝）

+ 4 + 3 + 2

【17:00】尖沙咀：一帶未見有警員巡邏，期間僅有一輛警車路過，車上有數名軍裝警員。於文化中心鐘樓位置有多名場地職員及保安巡視，文化中心觀景台貼上告示，指為安全起見，觀景台將於下午5時起實施人流管制措施，市民屆時遵從職員及保安的指示。

海港城外的聖誕裝飾仍有大批旅客遊覽，有保安在場維持秩序。商場職員稱未有受到指示今日提早關門，暫時維持正常營業時間。