【聖誕節．港九直擊】海港城部分店舖關門　一哥鄧炳強現身廣東道

今晚（24日）是聖誕節前夕的平安夜，節日氣氛未有煞停反修例運動的步伐，網民發起多區示威行動，其中網民發起於五區商場進行「和你Sing願平安歸香港」巡遊，列出地點包括元朗形點、沙田新城市廣場、尖沙咀海港城、旺角朗豪坊及銅鑼灣時代廣場，商場及警方嚴陣以待，過往不少市民出來迎聖誕的尖沙咀及中環，將會封路安排。 《香港01》將直播各區最新情況。

延伸閱讀：【聖誕節．交通消息】九龍公園徑下午5時封閉 蘭桂坊6時擴大封路

【聖誕節】平安夜玩通宵 一文睇清除了搭港鐵 回家尚有乜選擇？

12.24，蘭桂坊有數十名防暴警員駐守。（孔繁栩攝）

【19:17】尖沙咀：警務處處長鄧炳強現身海港城廣東道一帶。

【19:12】旺角：朗豪坊外開始有戴上口罩的市民聚集。

【19:06】尖沙咀：海港城內有數十名市民聚集，高呼「光復香港 時代革命」。

+ 2

【18:58】尖沙咀： 海港城內有商舖已落閘，有少量戴口罩、並身穿黑衣的人士於各層聚集。

【18:55】尖沙咀：彌敦道與梳士巴利道交界兩旁的行人路上都有10多名防暴警員駐守，當中有持有警告語的「旗手」，他們配備盾牌、防暴槍、警棍等裝備。

【18:53】中環：蘭桂坊擺放多個組裝式汽車攔截器，數十防暴警員駐守。

12.24，海港城內有商舖已落閘。（黃詠榆攝）

【18:50】旺角：朗豪坊剛剛關閉兩個大門，保安員表示主要是實施人流管制，現場氣氛平靜。Starbucks 提早關門。

【18:50】尖沙咀：約10名持盾防暴警員沿文化中心巡邏。

【18:36】銅鑼灣：下班時間，銅鑼灣人流開始繁忙，未見封路措施，氣氛和平。崇光百貨SOGO對開有數輛警車戒備，數名年青人持紙牌，寫上「為你祈」、「和你hug」等，與途人擁抱。

傍晚6時許，有6名防暴警員沿廣東道一帶巡邏，九龍公園徑有超過10架警車停泊。（黃詠榆攝）

【18:05】有6名防暴警員沿廣東道一帶巡邏，九龍公園徑有超過10架警車停泊。近20名防暴警員包括旗手於海港城外駐守，大部分手持圓盾、長槍戒備。

【17:45】6名防暴警員於天星碼頭一帶巡邏。

12月24日，6名防暴警員於天星碼頭一帶巡邏。（張嘉敏攝）

+ 4 + 3 + 2

【17:00】尖沙咀一帶未見有警員巡邏，期間僅有一輛警車路過，車上有數名軍裝警員。於文化中心鐘樓位置有多名場地職員及保安巡視，文化中心觀景台貼上告示，指為安全起見，觀景台將於下午5時起實施人流管制措施，市民屆時遵從職員及保安的指示。

海港城外的聖誕裝飾仍有大批旅客遊覽，有保安在場維持秩序。商場職員稱未有受到指示今日提早關門，暫時維持正常營業時間。