【逃犯條例】少年8.31被警所傷索償　反濫權組稱需讓警員明白責任

反《逃犯條例》修訂引發連月爭議，至8月31日太子站發生警民衝突，事件再引起關注，一名17歲少年聲稱當天在站內遭警員毆打頭部受傷，其父早前代表入稟區域法院向警務處索償，今（24日）向法庭申請要求警方披露相關事件的文件，以及要求港鐵交出涉案閉路電視片段。法庭將於明年6月29日處理申請，但聆訊將以閉門形式進行。《反濫權大控訴》召集人陳恭信今亦有到庭，並強調並非針對警方，而是找出做錯事的警員，並要讓胡亂用武的警員明白他們亦要負上責任。

《反濫權大控訴》召集人陳恭信(右三)稱申索並非針對警方，而是要讓胡亂用武警員明白責任。(李慧娜攝)

原告姓李，由其父親代表入稟，被告為由律政司代表的警務處處長。入稟文件指原告在今年8月31日，在港鐵太子站內，遭被告、其僱員或其代理毆打或疏忽對待而受傷，原告因而入稟向被告索償。

要求港鐵交出閉路電視片

原告今向法庭申請要求警方交出涉案的內部文件、流水簿、行動紀錄、電腦紀錄等資料，並要求港鐵交出相關時段的閉路電視片段，法庭將於明年6月29日處理申請，但聆訊將以閉門形式進行。

港鐵稱片段已交警方

《反濫權大控訴》召集人陳恭信指，本案的原告屬於組織中其中一名事主，而原告律師在本年10月尾收到港鐵回覆，並稱已將涉案閉路電視片段交予警方，故原告律師無法取得片段，因此要向法庭作出申請。陳強調他們旨在找出做錯事的警員，而非針對警方，要讓胡亂使用武力的警員知道他們也要為自己的行為負上個人責任。

案件編號：DCPI 3161/2019