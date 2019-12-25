【聖誕節・港九直播】警方旺角多輪驅散　截查過百人　封多個街口

反修例示威持續超過6個月，今日（25日）是聖誕節，有網民發起「聖誕三部曲行動」，包括在多區舉行「聖誕變裝遊行」及「和你shop」等，下午起銅鑼灣時代廣場和旺角朗豪坊有示威者聚集並高叫口號。 多區商場外有防暴警察戒備，警方晚上在朗豪坊外施放多次催淚彈，驅散示威人士，並在尖沙咀、九龍灣截查拘捕多人。晚上10點多，警方在旺角截查過百人。 《香港01》將會持續跟進情況。

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【23:15】旺角：警方在亞皆老街、彌敦道十字路口舉藍旗和黑旗。

【22:50】旺角：防暴警在彌敦道行車路上增援，舉起黑旗，警告發射催淚彈。彌敦道和亞皆老街上，依然有車輛行駛。

【22:41】旺角：防暴警察於彌敦道射懷疑胡椒球彈。亞皆老街和彌敦道的車輛被截停，交通擠塞。

【22:28】旺角：警方截查過百人，包括義務急救員。現場所見，有人被檢查完身份證後獲放行。記者只能在朗豪坊外的砵蘭街，拍攝亞皆老街另一邊截查的情況。

【22:17】九龍灣：至少十人被捕，被帶上旅遊巴。現場人士陸續散去。

【22:03】旺角：砵蘭街過百人被截停，記者被趕離兩個街口外。警方一度要求記者出示身份證，之後又說只需出示記者證。現時所有記者已被驅趕至朗豪坊砵蘭街行人路，未能拍攝過百名市民被截停的情況。

【21:55】旺角：有大批防暴警察增援，制服至少一人。

【21:46】九龍灣：警方用擴音器表示，若有人投擲物品，會使用橡膠彈，並對同袍指示準備好橡膠彈。並指有人叫囂，就會拘捕。

【21:35】九龍灣：一名中年女士受驚到躲在後樓梯，警方指要保護她離開，她在義務急救員的陪同下離開。

【21:30】九龍灣：警方要求全部記者拿出記者證逐個檢查，並不斷質疑有假記者。有警員用大聲公稱，請勿衝擊防線。警方不多擴大封鎖商場的範圍。

【21:21】旺角：警方在砵蘭街驅散，有人投擲雜物。警方連番施放胡椒噴霧，包括《香港01》記者在內的多名記者被噴中。

【21:11】尖沙咀：海港城外，警員截查三名男子，約十分鐘後，三人獲放行。

【21:12】九龍灣：德福商場保安強調無報警。防暴警與現場人士繼續口角，並說「聖誕快樂」。現時商場大部份店舖已關閉。

【21:00】九龍灣：防暴警衝入德福商場射胡椒噴霧，制服數人，並與現場人士口角。包括《香港01》記者在內的多名記者被胡椒噴霧噴中。

【20:56】九龍灣：防暴警跑入九龍灣港鐵站，之後進入德福商場出入口，職員到場了解後，警員返回港鐵站。

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【20:40】九龍灣：防暴警進入德福平台，並舉藍旗。不少人已經走上商場二期。

【20:40】旺角：砵蘭街對出，防暴警再舉藍旗。

【20:37】尖沙咀：海港城外，約10名警員於海港城外截查兩名戴黑色口罩的男子，一人被搜出豬咀和眼罩，被戴上手銬並帶走。

【20:30】銅鑼灣：約20名黑衣人於銅鑼灣皇室堡遊走，期間高呼口號。

【20:27】旺角：有女子不適被送上救護車。

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【20:22】旺角：一名戴黑色口罩的外籍男子被捕，已被帶上警車。至少3男1女現被帶上警車。

【20:15】九龍灣：德福廣場遊行人士超過百人。

【19:50】九龍灣：一班示威者在德福廣場內遊行，九龍灣港鐵站已有防暴警員戒備。示威者遊行往美心集團食肆，當中星巴克早已停止營業，而元氣壽司則落閘，美心皇宮仍有營業，但食客不多。

【19:45】尖沙咀：海港城 蓮卡佛部分出入口拉閘，職員表示商店仍在營運，將視乎情況決定關門時間。

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12.25，示威者在德福廣場內遊行唱歌。（梁煥敏攝）

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【19:52】旺角：警方在朗豪坊外用擴音器指，現場人士參與非法集結，要求所有人離開，並舉起藍旗。在場有人指罵警員，雙方發生口角。

【19:38】旺角：警方在朗豪坊外要求記者離開採訪車，記者與警方防線有數百米距離，警方之後不斷推記者到亞皆老街。警方表示，在剛才驅散行動中拘捕九人，其中一名被制服的人，表示在旺角返工。

【19:33】旺角：警方再次在亞皆老街舉起黑旗，並向南推進，多人倒地被制服。

【19:21】旺角：警方再次舉起黑旗，警告會施放催淚彈。多輛警車增援，佔用亞皆老街四條行車線，消防車無法駛出，在場人士起哄，之後消防車才順利駛出。

【19:00】尖沙咀：海港城內有一名警員指一名男子撞他，其後截查該名男子和同行女子，並搜身。期間，男子和同行女子多次表明男子沒有衝撞警員。

12月25日，晚上6點多，警方在朗豪坊外發射催淚彈，有小食店被波及，店員感到不適。（鄭子峰攝）

【19:00】旺角：警方再在砵蘭街施放胡椒噴劑驅散。多人被制服。

【18:47】旺角：防暴警再次在朗豪坊外的亞皆老街舉起黑旗，要求在場人士立即離開，否則會用催淚彈驅散。

【18:39】旺角：朗豪坊外部份防暴警登上警車離開，依然有大批防暴警在朗豪坊正門外戒備，並有警車不斷到場增援。

【18:32】旺角：警方開擴音器表示，有人衝擊警方防線，在無可選擇下才放催淚彈。警方現時佔據朗豪坊外亞皆老街位置，亞皆老街仍有大量車輛行駛。警方在現場制服數人。

【18:28】旺角：防暴警突然在朗豪坊外上海街發射數枚催淚彈，當時防暴警察正在撤退，突然舉起黑旗警告，表示有人向他們襲擊。

【18:22】尖沙咀：警員再次進入海港城，截查十多位市民，部份人戴着口罩。

【18:20】銅鑼灣：希慎廣場暫時關閉，不過未見有示威者。

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【18:15】旺角：朗豪坊外的警員交更，他們向聚集市民揮手，並說「bye bye 」；在場市民大叫口號回應，有警員舉槍作勢。

【18:00】防暴警離開尖沙咀海港城，早前約20警員進入海港城，並截查一名黑衣男子，之後獲放行。

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【17:51】尖沙咀：約20警員進入海港城，並截查一名黑衣男子，其後釋放他。

【17:49】旺角：一名無戴口罩或蒙面中年男子，在防暴警封鎖線外舉起美國及港獨旗。

【17:42】尖沙咀：海港城有防暴警截查3名市民。

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【17:37】尖沙咀：海港城暫無示威者聚集，顧客如常購物及在聖誕樹前拍照。

【17:35】旺角：朗豪坊外聚集人士再與防暴警員口角，群眾起哄；現有一名男子被警員按在牆邊。

【17:23】銅鑼灣：時代廣場有示威者播放《願榮光歸香港》，期間有示威者與卡通人物靜坐，舉起「五大訴求，缺一不可」的手勢。

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【17:15】旺角：砵蘭街聚集人士再次高叫口號，他們強調是和平表達訴求。

【17:06】銅鑼灣：時代廣場示威者在商場內遊行叫口號，大致和平，在行經親建制藝人賣廣告的店舖時，會叫顧客不要光顧。

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12.25，朗豪坊外一名男子與防暴警爆衝突，被噴胡椒噴劑後制服拘捕。（鄭子峰攝）

【17:00】旺角：防暴警察在朗豪坊外截查多人。

【16:55】旺角：防暴警察驅趕在朗豪坊外聚集的群眾往亞皆老街方向。

【16:50】旺角：朗豪坊外一名戴黑色口罩男子被截查。

【16:45】旺角：數十名防暴警在朗豪坊外戒備，突然爆衝突，防暴警射胡椒噴劑，並將一名男子按在地上拘捕。

【16:43】旺角：朗豪坊電動樓梯已停止運作。

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【16:36】銅鑼灣：時代廣場有商舖關門。

【16:32】旺角：朗豪坊商場地下內走火通道，有便衣警員戒備，朗豪坊保安稱沒有報警，並曾阻止該批便衣警員不讓他們入內。

【16:30】朗豪坊砵蘭街出入口外有防暴警察戒備，砵蘭街出入口現時已關閉。

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【16:26】銅鑼灣：近百示威者於時代廣場遊走，期間高呼口號，有人揮動｢光復香港，時代革命｣旗幟。

【16:25】旺角：朗豪坊近砵蘭街的出入口已關閉，地下現在只餘下上海街出入口。'

【16:12】旺角：朗豪坊示威者正在8樓商討去向，他們決定「落街」。

【16:05】旺角：朗豪坊有大批戴上口罩的示威者聚集，並到場內屬美心旗下的Starbucks貼標語，店內CCTV被貼紙遮蓋；店內職員馬上收拾並收起店內物品。商場保安亦將Starbucks旁、四樓平台的出入口鎖上。

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【16:00】朗豪坊有大批戴上口罩的示威者聚集，並有部份人士在場內舉起標語呼叫「香港人報仇」、「光復香港時代革命」的口號，現場有保安員在遠距離監察；商場的另一邊，則仍有大批市民購物。

【15:58】部份穿聖誕馴鹿裝的示威者已離開時代廣場，走到銅鑼灣街頭

【15:45】 有身穿聖誕裝、馴鹿裝扮的示威者於銅鑼灣時代廣場內聚集並叫口號

【15:35】銅鑼灣時代廣場內約有50人聚集，部分穿上黑衣、戴口罩；但有部份市民仍與商場內，原先正舉行活動的卡通人物比卡超合照

【15:25】銅鑼灣時代廣場內的攤位活動已暫停

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【14:40】旺角西洋菜街及山東街交界，警員取出胡椒噴霧，驅趕在場市民；一名沙展要求在場警員不要理會挑釁；該名沙展又警告一名男子正在阻差辦公。

【14:35】 旺角西洋菜街及山東街交界，防暴警員搜查三名少女的隨身物品，在她們的背嚢中搜出三個「豬咀」，兩個口罩及泳鏡。警員正抄低她們的身份證；一名沙展質問三人，物品是否屬於她們本人，惟她們未有作回應。警員又要求她們講出所屬中學，並警告會拘捕她們。

【14:30】尖沙咀一架「暫停載客」的士，被多名防暴警員包圍，並抄下的士資料，之後獲放行。

【14:08】銅鑼灣渣甸街有約10名防暴警察到場，當中有人手持長盾牌。

【13:17】多區情況仍然平靜，惟尖沙咀廣東道與海防道交界，有多名防暴警員約6人一組，沿行人路向海傍方向巡邏。