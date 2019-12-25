【聖誕節・港九直播】防暴警朗豪坊外射胡椒噴劑　制服一男子

反修例示威持續超過6個月，今日（25日）是聖誕節，有網民發起「聖誕三部曲行動」，包括在多區舉行「聖誕變裝遊行」及「和你shop」等，下午起銅鑼灣時代廣場和旺角朗豪坊有示威者聚集並高叫口號。 多區商場外有防暴警察戒備，其中防暴警在旺角截查3名少女期間，搜出3個「豬咀」，一度引起圍觀者起哄；到下午朗豪坊外發生警民衝突，一名男子被制服後拘捕。 《香港01》將會持續跟進情況。

【18:00】防暴警離開尖沙咀海港城，早前約20警員進入海港城，並截查一名黑衣男子，之後獲放行。

+ 4 + 3 + 2

【17:51】尖沙咀：約20警員進入海港城，並截查一名黑衣男子，其後釋放他。

【17:49】旺角：一名無戴口罩或蒙面中年男子，在防暴警封鎖線外舉起美國及港獨旗。

【17:42】尖沙咀：海港城有防暴警截查3名市民。

+ 2

【17:37】尖沙咀：海港城暫無示威者聚集，顧客如常購物及在聖誕樹前拍照。

【17:35】旺角：朗豪坊外聚集人士再與防暴警員口角，群眾起哄；現有一名男子被警員按在牆邊。

【17:23】銅鑼灣：時代廣場有示威者播放《願榮光歸香港》，期間有示威者與卡通人物靜坐，舉起「五大訴求，缺一不可」的手勢。

+ 5 + 4 + 3

【17:15】旺角：砵蘭街聚集人士再次高叫口號，他們強調是和平表達訴求。

【17:06】銅鑼灣：時代廣場示威者在商場內遊行叫口號，大致和平，在行經親建制藝人賣廣告的店舖時，會叫顧客不要光顧。

+ 3 + 2

12.25，朗豪坊外一名男子與防暴警爆衝突，被噴胡椒噴劑後制服拘捕。（鄭子峰攝）

【17:00】旺角：防暴警察在朗豪坊外截查多人。

【16:55】旺角：防暴警察驅趕在朗豪坊外聚集的群眾往亞皆老街方向。

【16:50】旺角：朗豪坊外一名戴黑色口罩男子被截查。

【16:45】旺角：數十名防暴警在朗豪坊外戒備，突然爆衝突，防暴警射胡椒噴劑，並將一名男子按在地上拘捕。

【16:43】旺角：朗豪坊電動樓梯已停止運作。

+ 6 + 5 + 4

【16:36】銅鑼灣：時代廣場有商舖關門。

【16:32】旺角：朗豪坊商場地下內走火通道，有便衣警員戒備，朗豪坊保安稱沒有報警，並曾阻止該批便衣警員不讓他們入內。

【16:30】朗豪坊砵蘭街出入口外有防暴警察戒備，砵蘭街出入口現時已關閉。

+ 5 + 4 + 3

【16:26】銅鑼灣：近百示威者於時代廣場遊走，期間高呼口號，有人揮動｢光復香港，時代革命｣旗幟。

【16:25】旺角：朗豪坊近砵蘭街的出入口已關閉，地下現在只餘下上海街出入口。'

【16:12】旺角：朗豪坊示威者正在8樓商討去向，他們決定「落街」。

【16:05】旺角：朗豪坊有大批戴上口罩的示威者聚集，並到場內屬美心旗下的Starbucks貼標語，店內CCTV被貼紙遮蓋；店內職員馬上收拾並收起店內物品。商場保安亦將Starbucks旁、四樓平台的出入口鎖上。

+ 2

+ 4 + 3 + 2

【16:00】朗豪坊有大批戴上口罩的示威者聚集，並有部份人士在場內舉起標語呼叫「香港人報仇」、「光復香港時代革命」的口號，現場有保安員在遠距離監察；商場的另一邊，則仍有大批市民購物。

【15:58】部份穿聖誕馴鹿裝的示威者已離開時代廣場，走到銅鑼灣街頭

【15:45】 有身穿聖誕裝、馴鹿裝扮的示威者於銅鑼灣時代廣場內聚集並叫口號

【15:35】銅鑼灣時代廣場內約有50人聚集，部分穿上黑衣、戴口罩；但有部份市民仍與商場內，原先正舉行活動的卡通人物比卡超合照

【15:25】銅鑼灣時代廣場內的攤位活動已暫停

+ 4 + 3 + 2

【14:40】旺角西洋菜街及山東街交界，警員取出胡椒噴霧，驅趕在場市民；一名沙展要求在場警員不要理會挑釁；該名沙展又警告一名男子正在阻差辦公。

【14:35】 旺角西洋菜街及山東街交界，防暴警員搜查三名少女的隨身物品，在她們的背嚢中搜出三個「豬咀」，兩個口罩及泳鏡。警員正抄低她們的身份證；一名沙展質問三人，物品是否屬於她們本人，惟她們未有作回應。警員又要求她們講出所屬中學，並警告會拘捕她們。

【14:30】尖沙咀一架「暫停載客」的士，被多名防暴警員包圍，並抄下的士資料，之後獲放行。

【14:08】銅鑼灣渣甸街有約10名防暴警察到場，當中有人手持長盾牌。

【13:17】多區情況仍然平靜，惟尖沙咀廣東道與海防道交界，有多名防暴警員約6人一組，沿行人路向海傍方向巡邏。