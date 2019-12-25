【聖誕節．港九直擊】朗豪坊大批示威者聚集　Starbucks 暫停營業

反修例示威持續超過6個月，今日（25日）是聖誕節，有網民發起「聖誕三部曲行動」，包括在多區舉行「聖誕變裝遊行」及「和你shop」等；下午起銅鑼灣時代廣場，旺角朗豪坊亦有示威者聚集並高叫口號；各區亦有防暴警察巡邏，其中防暴警在旺角截查3名少女期間，搜出3個「豬咀」一度引起圍觀者起哄。 《香港01》將會持續跟進情況。

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【16:26】銅鑼灣：近百示威者於時代廣場遊走，期間高呼口號，有人揮動｢光復香港，時代革命｣旗幟。

【16:25】旺角：朗豪坊近砵蘭街的出入口已關閉，地下現在只餘下上海街出入口。'

【16:12】旺角：朗豪坊示威者正在8樓商討去向，他們決定「落街」。

【16:05】旺角：朗豪坊有大批戴上口罩的示威者聚集，並到場內屬美心旗下的Starbucks貼標語，店內CCTV被貼紙遮蓋；店內職員馬上收拾並收起店內物品。商場保安亦將Starbucks旁、四樓平台的出入口鎖上。

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【16:00】朗豪坊有大批戴上口罩的示威者聚集，並有部份人士在場內舉起標語呼叫「香港人報仇」、「光復香港時代革命」的口號，現場有保安員在遠距離監察；商場的另一邊，則仍有大批市民購物。

【15:58】部份穿聖誕馴鹿裝的示威者已離開時代廣場，走到銅鑼灣街頭

【15:45】 有身穿聖誕裝、馴鹿裝扮的示威者於銅鑼灣時代廣場內聚集並叫口號

【15:35】銅鑼灣時代廣場內約有50人聚集，部分穿上黑衣、戴口罩；但有部份市民仍與商場內，原先正舉行活動的卡通人物比卡超合照

【15:25】銅鑼灣時代廣場內的攤位活動已暫停

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【14:40】旺角西洋菜街及山東街交界，警員取出胡椒噴霧，驅趕在場市民；一名沙展要求在場警員不要理會挑釁；該名沙展又警告一名男子正在阻差辦公。

【14:35】 旺角西洋菜街及山東街交界，防暴警員搜查三名少女的隨身物品，在她們的背嚢中搜出三個「豬咀」，兩個口罩及泳鏡。警員正抄低她們的身份證；一名沙展質問三人，物品是否屬於她們本人，惟她們未有作回應。警員又要求她們講出所屬中學，並警告會拘捕她們。

【14:30】尖沙咀一架「暫停載客」的士，被多名防暴警員包圍，並抄下的士資料，之後獲放行。

【14:08】銅鑼灣渣甸街有約10名防暴警察到場，當中有人手持長盾牌。

【13:17】多區情況仍然平靜，惟尖沙咀廣東道與海防道交界，有多名防暴警員約6人一組，沿行人路向海傍方向巡邏。