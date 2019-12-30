【中一自行收生】社會運動下選校　升學專家：宜了解校方教學取態

中一自行分配學位將於周四（1月2日）起接受申請，由於教局本屆起實施派位新安排，中學將提早在3月通知獲錄取的學生名單。 有升學專家梁永樂形容，新安排令家長更緊張積極，希望盡快得悉結果，料今年知名學校競爭或較激烈，提醒家長在選校前除了應考量子女的成績及能力，亦宜留意新聞、打聽學生家長意見及了解學校活動等；他指，曾有家長在升學講座中表明，拒選政見與自己相違背的學校，他建議家長應多方面留意學校在反修例風波的處理手法及取態，與自己是否存很大落差，避免日後與校方，甚至子女有衝突。 至於面試貼士，梁永樂認為，不少學校希望避開反修例運動的議題，甚至已感到厭倦，建議家長與子女多了解國際時事及議題，以應對面試；而家長亦應考慮應否在面試期間大篇幅談及政見或近日社會事件。

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教育局本屆實施派位新安排，讓中學提早2020年3月底通知「入圍」的學生，升學專家梁永樂預計，新安排將令家長更着急，希望提早確認獲錄取，料今年自行收生階段會較以往緊張。

一般而言，參加教育局學位分配的中學（包括官立、資助、津貼中學）均會預留不多於30%中一學位在自行分配階段，而參加派位的直資中學則可預留多於三成學額予自行分配。所有應屆小六生均可在2020年1月2日至16日期間，不限區域地向不多於兩間心儀中學遞交申請。

選校宜「一進取、一保守」 視乎子女能力決定優次



家長交表時須可按意願在《 中一自行分配學位申請表 》的存根填上心儀中學名稱，同時把印有選校次序的部分撕下保留，若同時填報兩間學校，須分開首選及次選；之後再將申請表等文件直接交往相關中學，緊記在離校前即時取回已蓋上中學校印、名稱及編號的「家長存根」。

梁永樂建議，家長可向兩間心儀學校提出申請，前提是「一間進取，一間保守」，並視乎子女的能力，決定首選及次選的排序；若學生同時獲兩間中學錄取，而學生並無接受任何非參加派位的直資中學學位，將按選校次序獲分學位。

反修例風波下，全港多區學生自發在各區築人鏈，和平表達訴求。（資料圖片）

反修例風波及新安排下 料自行分配競爭會較激烈

在反修例風波下，全港氣氛緊張，校內外均就警方執法、政府處理有不同意見。梁永樂直言，在家長講座中曾有一班有政治傾向的家長，明言拒選政見相違背的學校，加上在教育局新安排下，料部分「傳統愛國學校」收生將受影響。他提醒，家長難以一人之力影響校方取態，建議家長選校時除了考慮校風、教學手法及子女能力外，亦宜深入及認真了解校方就政治議題的處理手法及教學情況。

梁永樂說，由於網上傳言甚多，未必真實，提議家長可參考具公信力的報道，並向相熟教職員、就讀學校的家長打聽心儀學校就社會事件及政治議題的處理手法，「叫口號、派傳單，校方是否接受? 若有學生被捕，校方會如何處理? 如學校安排內地交流活動，家長有否選擇權？」從而考慮校方取態與自己是否相若，避免日後因政見不一，而與校方，甚至子女發生衝突。

學校欲避反修例風波事宜 宜多留意國際新聞

在自行分配階段，學校可安排面試，但不得設任何形式筆試；梁永樂透露，不少學校希望避開與反修例風波相關的事宜，甚至已感到厭倦，故預計面試階段即使有時事題，亦鮮會問及本港情況，建議家長不妨與子女多留意國際新聞及時事，如英國脫歐等議題。由於愈來愈多學校亦會進行家長面試，他建議家長即使有明確政治立場，亦宜三思是否應在面試期間大篇幅談論。

自行分配學額的階段將於2020年3月31日通知「入圍學生」，惟通知並非正式派位結果，只屬通知形式，正式派位結果將於2020年7月7日公布，屆時將一併公布自行分配及統一派位結果。由於部分學生會同時報考非參加派位的直資中學，若獲參加派位中學通知者，須在2020年4月7日下決定；若決定選讀自行分配的心儀學校，須向非參加派位的直資中學取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。



有關自行分配學位階段的詳情，可參考教育局網站。