嶺大研究：港人年均「射波」5日　工作壓力至每年經濟損失達149億

嶺南大學一項研究發現，本港僱員每年平均缺勤8.3天，當中「真病」只佔3.2日，其餘5.1天均為非生病缺勤，即平均兩至三個月就有一天是「射波」。 當中以地產界平均缺勤率最高，每月「射波」超過4日；而受訪教師均表示自己沒缺勤，即使身心疲憊仍會勉強出勤，甚至超時工作。 研究指出，工作壓力在港十分普遍，且對香港社會和經濟帶來負面影響，估計每年總經濟損失相當於53億至接近149億港元。團隊建議，管理層應注意僱員工作壓力來源，採取措施支援僱員，而政府應「帶頭」做起，在可行範圍內實施彈性工作安排，提醒員工避免帶病工作，並鼓勵員工定期運動，保持身心健康。

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職安局早前委託嶺大研究「工作壓力對香港社會和經濟的影響」，在2017年8月至2019年3月，以焦點小組及問卷調查訪問2,032名介乎18至70歲的僱員，評估本港八個行業（教育、建造、運輸、金融及保險業、公共行政、人類保健及社會工作服務、住宿及膳食服務、進出口貿易批發及零售）人士的工作壓力。

地產界平均缺勤率最高 每月「射波」超過4日

研究顯示，港人一年平均缺勤日數約8.3日，當中生病缺勤佔3.2天；其餘5.1天則屬壓力所致、「扮病」及家庭因素的非病缺勤。而多個行業中，地產界缺勤率最高，每月平均缺勤超過4日（37.64個小時），同時「人在，心不在」的勉強出勤情況亦較常見，情況比運輸業（8.91小時）及建造業（8.35小時）每月只缺勤約一日高。

地產代理主要賺佣金，通常有新盤開售，就會連續開工，成功做到一單「刁」，基本上已賺到一個月收入，大可多多「射波」。

負責研究的嶺大社會科學院院長兼應用心理學講座教授蕭愛鈴形容，「港人以勤力聞名，即使交通不便，步行一至兩小時亦會堅持工作」，估計地產界缺勤率高，與絕大數僱員收入與銷售掛勾有關：「地產經紀工作時間靈活，即使每月只有一筆交易，也有足夠收入」。

教師常OT、勉強出勤 壓力源於學生成績、紀律及家長溝通等

研究亦發現，工作壓力在港十分普遍，平均接近3成人感到工作壓力非常大，當中教育、建造及運輸業界的平均工作壓力，屬八行業內最高。當中受訪教師均表示沒有缺勤，惟經常超時工，但勉強出勤情況普遍。

蕭愛鈴指，焦點訪談中不少教師反映壓力源包括學生成績、課堂紀律及家長溝通等。



她舉例指，教師除了要為教務及學生成績負責，亦須管理課堂紀律、與家長溝通及進行不同會議。有資深教師更形容加班似是本份：「好像教師週六日加班是應該的，或者晚上加班是應該的」。本港實行融合教育，學校內有SEN（特殊教育需要）學生是平常事，有教師反映，有一名SEN生在課堂上會大聲尖叫，故不但要花精神處理課堂紀律，亦要追趕教學進度。

建造業、住宿及膳食服務業僱員常「勉強出勤」

除了地產及教育界，研究發現，建造業、住宿及膳食服務業僱員「勉強出勤」情況亦較常見，蕭愛鈴指，建造業多以「日薪」計算，即使僱員不想上班，亦會考慮到收入問題而勉強工作；而住宿及膳食服務業，則易因人力不足、收到食客負面評價而感到難過。



團隊以政府統計處2019年的全體香港僱員（387萬人）及在職港人工資中位數（17,500元）計算，每年香港僱員因工作壓力而曠工所造成的經濟損失，達5.49億至8.58億港元；而勉強出勤的損失可達13.73億至21.46億港元。連同工作壓力引起的醫療開支及因病缺勤的費用，團隊估計每年本港因工作壓力所致的總體經濟損失，達53億至接近149億港元。



反修例風波下，交通及出勤時受影響，蕭愛鈴鼓勵企業與僱員增加溝通，並互相信任，如員工往返的通勤時間過長，宜安排在家工作。她又指，工時長不代表工作效率，港府應「帶頭做起」，鼓勵僱主為僱員溝通，適時提供支援，如更新硬件、提供培訓及實施彈性工作安排等，協助員工採取措施平衡工作與家庭；為減少缺勤情況，她鼓勵管理層以身作則，並設立制度獎勵出勤情況理想的員工；而僱員亦應盡量放鬆，保持積極正面想法，定期運動，保持身心健康。