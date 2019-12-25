港府反駁香港觀察　斥「和平購物人士和示威者」論與事實不符

關注香港問題的英國組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）昨日（24日）發表聲明，譴責警方在平安夜（24日）對「和平購物人士和示威者」採取殘酷行為（brutality），包括向頭部發射橡膠子彈及無差別發射催淚彈及水炮。 政府今日（25日）發表聲明反駁相關指控，形容為錯誤指控及捏造，指完全與事實不符。政府指警方在行動中採取嚴謹而克制的態度，並用了最低武力應對違法行為，稱相關聲明向海外描繪錯誤的香港形象。

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政府發言人強烈反駁香港觀察早前發表的聲明，強調為錯誤指控和捏造完全與事實不符。政府稱，警方行動中一直採取嚴謹而克制的態度，只用了最低武力應對聖誕前夕的違法行為，當中包括縱火、肆意破壞店舖和滙豐銀行旺角分行、堵塞道路、破壞旺角一帶的21組交通燈、攻擊無辜市民、用汽油彈襲擊警員、衝擊警方防線和非法集會。政府稱，上述行為影響公眾和平與安全，警方因此有必要採取執法行動。

反駁香港觀察主席：虛構、完全不負責任

政府發言人又反駁香港觀察主席，稱他指「香港目睹警察在聖誕前夕的暴行」的言論為「虛構、完全不負責任及極度不公平」。發言人指，說法向海外社會描繪一個完全錯誤的香港形象，指香港堅信並嚴格遵守法治，警察絕不可能向和平購物人士和示威者採取執法行動。

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香港觀察日前發表聲明，譴責警方在平安夜（24日）對和平示威者及購物人士採取殘酷行為（brutality），指警方向示威者的頭部發射橡膠子彈、無差別地向尖沙嘴和平慶祝聖誕節的群眾發射催淚彈及水炮。香港觀察主席在聲明內質疑港人失去慶祝聖誕、購物及唱聖詩的權利，認為警方嚴重暴力行為需要在國際間進行調查。

香港觀察由英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）創辦，他曾多次批評香港的自由及人權倒退，在2017年被拒入境香港。