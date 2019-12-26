【日偏食・直播】太陽近半被遮　太空館百人觀賞高呼「好神奇」

今日（26日）除是「拆禮物日」外，天空上亦有特別現象可欣賞。今日下午12時17分起本港上空上演日偏食現象，至下午3時22分結束。在下午1時55分食甚時，太陽有46%的直徑受月球阻擋（食分為0.46）。 太空館由中午12時舉辦日偏食觀測活動，於館內天台設六枝天文望遠鏡，並免費派發太陽濾光片供公眾人士觀賞，活動有逾百名市民參與，當中不乏一家大小，亦有小朋友自製觀賞工具。不少市民都是第一次觀賞日食現象，並高呼「好神奇！」

▼香港01攝影記者鏡頭下的日食▼

12月26日，香港看到日偏食。（梁鵬威攝）

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▼太空館拍攝日食情況▼

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太空館觀賞活動由中午12時開始，除了天文望遠鏡外，亦有太陽投影儀供市民觀賞日偏食影子。原本投影儀是用作觀賞太陽黑子，投影太陽影子在白紙上，今次可觀賞到日偏食影子。香港太空館助理館長陳俊霖表示，太空館準備的望遠鏡可將太陽影像放大，估計活動目前有數百名市民參與；若計及全日活動，料會有1,000人參與，而太空館天台會一直開放至下午3時。

陳又指，下次香港出現日偏食會是2020年6月21日，食分會更大，有近90%的太陽被月球覆蓋。他又提醒市民切勿以肉眼觀測，若沒有濾光片可自製針孔投影工具，若連工具亦不想製作，可以家中較多圓孔的用具，如篩子等，陽光穿過圓孔亦會出現太陽影像。

活動中不少小朋友參與，12歲的吳同學興奮指很喜歡觀賞天文，由知道會出現日偏食已開始期待，今次是他第一次觀看日偏食。他帶備手機腳架等拍攝，他笑言自己是一名「YouTuber」， 會拍日常生活擺上網，故拍攝今日觀賞日偏食情況作紀錄。吳同學又十分興奮，一開始擔心今日天色不佳多雲，難以觀賞到日偏食，但最後天氣萬里無雲，因此覺得「好好彩，好似中咗六合彩頭獎咁！」

11歲的黃同學及陳同學以紙皮箱及錫紙自製工具觀賞日偏食，他們指只要將錫紙面向太陽，太陽影子就會顯示在紙箱中。他們以為沒有濾光片，故自製觀賞工具。二人在網上尋找影片教學，製作過程約2小時。二人均是第一次觀賞日偏食，笑言要「探索太空」。吳同學指感到很神奇，一直只從課本上看到日偏食，能在現場觀賞到很開心。

天文愛好者陳生觀看天文現象30多年，曾到雲南看哈雷彗星。他今日自備特製望遠鏡觀測日偏食，他指工具早前觀賞日全食時製作，在望遠鏡上貼上濾鏡就可觀賞到。他稱由於觀察過日全食，「覺得日偏食無咩特別」，惟要讓望遠鏡曬曬太陽，故仍來到太空館參與活動。

12月26日日偏食期間太陽及月球的仰角及方位角示意圖。（天文台圖片）

▼過去幾次香港看到的日食▼

可觀自然教育中心暨天文館的天文統籌老師許浩強提供觀看日食方法：

太陽濾光眼鏡或濾光片

針孔投影法

專業級天文望遠鏡

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