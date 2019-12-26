【日偏食・直播】12:17開始　1:55食甚　月球將遮太陽近半直徑

撰文：黃金棋
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今日是12月26日Boxing Day（拆禮物日），除了拆禮物外，也可留意天空。本港中午至下午中段時分，天空將上演近四年來再次出現的日食現象（對上一次香港可看到為2016年3月）。今次雖然香港所見只是日偏食，但在食甚時，太陽有46%的直徑受月球阻擋（食分為0.46），仍相當不錯。
日食開始時間為中午12時17分，食甚時為1時55分，整個過程直至3時22分才完結，長達3小時。
天文台預測今日大致多雲，能見度較低，所以能否看到，仍要等天決定。觀賞時切忌直望太陽，除了專家建議的三個方法，也可觀看《香港01》的直播。
▼香港01攝影記者鏡頭下的日食▼
12月26日，香港看到日偏食。（梁鵬威攝）
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▼太空館拍攝日食情況▼
12月26日日偏食期間太陽及月球的仰角及方位角示意圖。（天文台圖片）
▼過去幾次香港看到的日食▼
可觀自然教育中心暨天文館的天文統籌老師許浩強提供觀看日食方法：
太陽濾光眼鏡或濾光片
針孔投影法
專業級天文望遠鏡
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明年6月21日夏至當日，本港上空將出現另一次日偏食，當日日食的食分達0.89，則月亮遮蓋近九成、只剩下峨眉月大小的太陽。（天文台圖片）