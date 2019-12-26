【日偏食・直播】12:17開始　1:55食甚　月球將遮太陽近半直徑

今日是12月26日Boxing Day（拆禮物日），除了拆禮物外，也可留意天空。本港中午至下午中段時分，天空將上演近四年來再次出現的日食現象（對上一次香港可看到為2016年3月）。今次雖然香港所見只是日偏食，但在食甚時，太陽有46%的直徑受月球阻擋（食分為0.46），仍相當不錯。

日食開始時間為中午12時17分，食甚時為1時55分，整個過程直至3時22分才完結，長達3小時。

天文台預測今日大致多雲，能見度較低，所以能否看到，仍要等天決定。觀賞時切忌直望太陽，除了專家建議的三個方法，也可觀看《香港01》的直播。