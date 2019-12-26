楊岳橋：凍結星火匯豐戶口最大責任在警方　匯豐銀行角色被動

在反修例風波中為被捕者提供支援及籌款平台「星火同盟」，被警方凍結7,000萬資金，4人涉洗黑錢被捕。捲入凍結戶口風波的匯豐銀行，其旺角分行前日（24日）更被縱火及打爛玻璃。立法會議員、本身為大律師的楊岳橋接受商台節目電話訪問時表示，從目前新聞來看，匯豐銀行角色被動，認為警方要負上最大責任。

最大責任在警方 將所有人「拉晒落水」

楊岳橋表示，結合目前所有新聞報道來看，匯豐的角色較為被動，是金融管理局要求銀行報告賬戶的不尋常活動，但不知匯豐銀行在當下是否還能主動做些什麼。他指凍結「星火」的最大責任在警方，但警方至今未提供任何可公訴罪行。他並指，警方這一行為除了「hold住」這筆錢不讓人使用外，亦是將所有人、包括本港有聲譽的機構「拉晒落水」。楊指凍結「星火」資金的事件，也影響香港國際金融中心地位，令人覺得在港的私人資產毫無保障，可以任意凍結。

12月24日，約晚上11時許，旺角匯豐銀行被破壞，門外玻璃被擊碎。（資料圖片/羅國輝攝）

另外，英國高等法院行政法庭於本月初曾就一警員酒後侮辱店員的案件作出了判決。案件中，警員曾在醉酒後屢次以「fucking Pakis」（種族歧視字眼）以及「fucking niggers」（對黑人的歧視字眼）侮辱一店員，其後警察紀律審判書面警告警員、並建議警員接受多元訓練，但法院則認為該懲罰較輕，裁定警方必須解僱警員。楊岳橋則認為，香港警察警方屢次以「曱甴」稱呼市民，英國的案件對香港的市民極有參考價值。他認為，香港市民或亦可以考慮以民事訴訟方式狀告警方的處理，但如何確定涉事警員、仍有困難。