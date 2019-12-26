【拆禮物日・港九直擊】防暴海港城外戒備　朗豪坊多人聚集叫口號

反修例示威持續超過6個月，聖誕節假期，有網民發起「聖誕三部曲行動」，包括在多區舉行「聖誕變裝遊行」及「和你shop」等。 昨日聖誕節（25日）多區商場外有防暴警戒備，警方晚間曾在朗豪坊外發射多次催淚彈；今日是聖誕節拆禮物日，有網民繼續在多區發起「和你shop」示威活動，如尖沙咀、旺角及銅鑼灣。 《香港01》持續跟進情況。

【19:49】在旺角朗豪坊4樓，有約50名人聚集，他們高叫口號「1月1日維園見」、「五大訴求 缺一不可」等。他們其後於商場內各層巡遊。

【19:35】時代廣場有約20名示威者於中庭位置商討去向，其後㩒停地面往商場上層的扶手電梯，又呼籲電梯上的人緊握扶手。

【19:33】有警員再到海港城內，截查市民身份證及巡邏，他們其後退至商場外戒備。

【19:27】早前拉閘並實施人流管制的希慎廣場，閘口再度開啟，商場職員指現時市民可出可入，正常營業。

【19:10】在銅鑼灣，有1輛警車停泊於銅鑼灣怡和街，暫未見有警員落地巡邏，而市民則如常逛街。至於早前有黑衣人聚集的崇光百貨亦如常營業，職員指商場將如常營業至晚上10時，現時商場內仍有顧客購物。

【18:50】在時代廣場，中庭位置四部扶手電梯停止運作，保安員稱不是商場㩒停電梯，並已即時將其重新啟動。

【18:20】在銅鑼灣希慎廣場，商場宣布提早關門，並實施人流管制措施，出入口已拉閘，只准離開不准進入。而時代廣場內繼續有人聚集，不時高叫口號，但大部份店舖仍繼續營業未有提早落閘。

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【18:17】在銅鑼灣時代廣場，有數十人聚集，部分人戴上口罩，分散於各樓層。他們向在場的有便衣警員高呼「goodbye, sir」及邀請他一起唱歌，該名便衣警員舉起手回應，其後離開商場。

【18:16】MOKO場有職員正清潔中庭地上的污跡，據了解，剛才警方至少帶走一人。

【18:08】在銅鑼灣時代廣場，有人聚集叫口號，亦有外籍人士在中庭位置唱願榮光歸香港。

【18:05】在海港城，於商場內工作的陳先生不滿警員查閣其客人資料，雙方發生口角。陳先生指，曾被警方警告會以「阻差辦公」等罪名拘捕，惟其後了解他的實際情況後放行。

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【18:03】在旺角，防暴警員正離開Moko商場。

【17:55】在銅鑼灣，SOGO崇光百貨內的黑衣人稍早前已四散，而十多名防暴警員則於商場門口戒備。

【17:50】在旺角MOKO商場，大批防暴警員續續截查行動，並在場設封鎖線，不准傳媒走近拍攝截查過程。

【17:44】防暴警員於海港城商場內，截查市民，期間帶走一人。在海港城近中庭位置，二、三樓都有大批便衣警員駐守，截查市民。

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【17:37】多名防暴警員到MOKO商場巡邏，他們手持圓盾、長槍及胡椒噴霧等裝備。期間有多名在場人士被截查。

【17:33】在旺角MOKO商場，有便衣警進入。而商場中庭地上，見到有盆栽碎散在地上，懷疑有人由高處向下掟盆栽。而地上亦見到有漆彈的痕跡，現場無人報稱被擊中受傷。

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【17:26】在MOKO商場，UA戲院、Pacific Coffee拉閘。

【17:22】同一時間，旺角MOKO商場內有示威者呼籲其他市民一同參加行動，解釋「和理Shop」不止是叫口號，而是要令到商戶提早拉閘。同時，亦有黑衣人到位於4樓的匯豐自動提款機貼上文宣貼紙。

【17:22】SOGO崇光百貨內，黑衣人再按停一個扶手電梯。

【17:14】SOGO崇光百貨內，黑衣人再次於商場內遊走，並再按停2個扶手電梯。

【17:12】在海港城，警員到商場三樓巡邏，但未有截查市民。而場內有商店已關門，現場聚集的人再無大叫口號。

【17:09】在旺角，數名黑衣人進入美心旗下的餐廳「URBAN Cafe Commune」坐下，但未有進一步行動。

【17:06】尖沙咀海港城再有數十名市民聚集，並高叫「光復香港 時代革命」等口號，現場有警務人員在商場內巡邏。有商場職員表示，正向警方了解情況，希望知道為何會有警員到商場內截查市民。而場內亦有便衣警員巡邏，並由油尖警區助理指揮官（刑事）曾仲斌警司負責帶隊。

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【16:59】SOGO崇光百貨內，一批黑衣人在1樓一個扶手電梯口聚集，並阻止一名女子乘扶手電梯前往2樓，期間和該女子發生口角，但最後未有發生衝突。

【16:49】SOGO崇光百貨內，約有30名黑衣人高呼口號，並繼續於各樓層遊走。

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【16:14】 在旺角新世紀廣場Moko門外駐守的警員再截查一名身穿黑衣、戴口罩的男子，其後男子獲放行。

【16:05】 約40名防暴警在旺角新世紀廣場(Moko)門外戒備， 正截查兩名人士。旺角東站往旺角道的行人天橋上有數十名防暴警，有警員表示：「有書唔讀，走去做曱甴。」

【16:00】自下午3時半起，銅鑼灣崇光百貨內十多名黑衣人在各個樓層遊走，期間高呼口號，並到UCC coffee shop門口高呼「食中資，冇良知」。暫時未見有店鋪停止營業，商場內仍有客人購物。

【15:35】防暴警進入海港城，在一樓突然截查數名市民。速龍小隊亦已進入海港城戒備。

【15:28】在銅鑼灣崇光百貨（SOGO），十多名戴口罩黑衣人高唱《願榮光歸香港》，並高呼「香港人報仇」。

【15:20】在旺角新世紀廣場，黑衣示威者圍站在商場的玻璃圍欄高叫口號。

【15:05】在旺角新世紀廣場，穿黑衣、戴口罩的示威者在商場內遊行，並叫口號。咖啡店Pacific Coffee食客離開。

【14:59】旺角新世紀廣場發出廣播，稱留意到商場有公眾活動，有機會影響商場運作，提醒商戶做好應變準備。

【14:57】在旺角新世紀廣場，黑衣人尚未到達，元氣壽司及翡翠拉麵小籠包已率先落閘。

【14:45】在旺角新世紀廣場，有黑衣人拿著「光復香港 時代革命」的標語，在商場內一邊行走，一邊高叫口號。黑衣人經過美心旗下的千両，千両隨即落閘。

【14:37】在旺角新世紀廣場，有約40人聚集，高呼「光復香港 時代革命」等口號。

【13:24】在尖沙咀，防暴警在廣東道巡視戒備。

【12:45】在銅鑼灣，崇光百貨（SOGO）暫無人聚集，顧客如常購物。現場所見，至少有5輛警車停泊於軒尼詩道及怡和街。

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12月25日，晚上11點多，警方在旺角多輪驅散。（曾梓洋攝）