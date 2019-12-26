【拆禮物日・港九直擊】黑衣人新世紀廣場遊行　美心旗下食肆落閘

反修例示威持續超過6個月，聖誕節假期，有網民發起「聖誕三部曲行動」，包括在多區舉行「聖誕變裝遊行」及「和你shop」等。 昨日聖誕節（25日）多區商場外有防暴警戒備，警方晚間曾在朗豪坊外發射多次催淚彈；今日是聖誕節拆禮物日，有網民繼續在多區發起「和你shop」示威活動，如尖沙咀、旺角及銅鑼灣。 《香港01》將會持續跟進情況。

【15:05】在旺角新世紀廣場，穿黑衣、戴口罩的示威者在商場內遊行，並叫口號。咖啡店Pacific Coffee食客離開。

【14:59】旺角新世紀廣場發出廣播，稱留意到商場有公眾活動，有機會影響商場運作，提醒商戶做好應變準備。

【14:57】在旺角新世紀廣場，黑衣人尚未到達，元氣壽司及翡翠拉麵小籠包已率先落閘。

【14:45】在旺角新世紀廣場，有黑衣人拿著「光復香港 時代革命」的標語，在商場內一邊行走，一邊高叫口號。黑衣人經過美心旗下的千両，千両隨即落閘。

【14:37】在旺角新世紀廣場，有約40人聚集，高呼「光復香港 時代革命」等口號。

【13:24】在尖沙咀，防暴警在廣東道巡視戒備。

【12:45】在銅鑼灣，崇光百貨（SOGO）暫無人聚集，顧客如常購物。現場所見，至少有5輛警車停泊於軒尼詩道及怡和街。

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12月25日，晚上11點多，警方在旺角多輪驅散。（曾梓洋攝）