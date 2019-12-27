【拆禮物日】容海恩：警方要合法執法保持克制　勿被有心人作話柄

連日聖誕假期中，有網民號召於各區商場進行「和你SHOP」，其中昨日（26日）下午於大埔超級城發生衝突。然而防暴警驅散示威者其間，有在商場執法的蒙面便衣警，疑被防暴警誤當示威者，最少兩名便衣警分別疑被防暴警箍頸及以警棍打中。立法會保安事務委員會副主席容海恩今日（27日）在電台節目表示，未清楚相關便衣警有否挑釁行為，若然沒有，警方使用武力就不恰當。容海恩呼籲警方保持克制，要合法執法，不要被「有心人用嚟做話柄」。

昨日大埔一名手持黑色警棍的蒙面懷疑便衣警，被防暴警用手抓住其頸部及大喝。（資料圖片／黃偉民攝）

容海恩今日於香港電台節目稱，示威者號召「和你SHOP」影響商場運作，她質疑此舉並非其訴求之一，目的只是讓市民不能購物，故警方驅散亦沒有問題。她又認為，示威者「同政府唔啱，搞市民係於理不合」，亦不能達到其訴求。

未知便衣警有否挑釁行為，若沒有，警方使用武力亦不合適

昨日於大埔超級城示威中，有便衣警分別疑被防暴警箍頸及以警棍打中。容海恩認為警方應向屢勸不聽的示威者施行武力，若警方使用不合適武力同樣有錯。她表示，未知相關便衣警有否挑釁行為，若沒有，警方使用武力亦不合適。

估計警員「一時意氣」鏡頭展示記者身份證

另外，昨日有警員在鏡頭前展示記者身份證，容海恩指警員與記者有爭執已非單一事件，她呼籲警員要看清楚記者證，尊重對方工作。她認為事件不恰當，難以理解警員行為，估計或是「一時意氣」，呼籲警員要保持克制。

容海恩呼籲警方保持克制，合法執法，不要被「有心人用嚟做話柄」。（資料圖片）

容海恩批評政府與市民溝通不足，直言只舉辦一次社區對話是片面，形容是「好抵鬧」。她又稱，即使有局長於社交媒體平台直播進行對話，但觀看人數只得數十人，呼籲政府要告知市民內部檢討，不可鐵板一塊。容又質疑，示威者提倡的獨立調查委員會是否一定可拘捕犯法警員，她建議可「跳出框架」，思考其他可行方法，如要求律政司檢控等。