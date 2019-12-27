便衣警疑遭防暴警誤當示威者棍打　鄭承隆：或喬裝警混入致拘捕錯

網民昨日（26日）號召於各區商場進行「和你SHOP蒙面日」，其中於大埔超級城下午發生衝突，防暴警到場驅散期間，有懷疑蒙面喬裝警被誤當示威者，被防暴警員箍頸及以警棍打中，至另一名同袍上前表示為自己人作「解圍」方獲放行。監警會前委員鄭承隆今日（27日）表示，不排除有喬裝警員因混入示威者，或有動作令人感覺參與刑事毀壞或示威，才會有警員上前拘捕，直言若為喬裝警員的話「係扮得好成功」。

一名疑便衣警被防暴警員誤當示威者，其間被箍頸及棍打下肢。（黃偉民攝／資料圖片）

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昨日（26日）下午在大埔超級城內，有黑衣人士於商場內聚集，有示威者闖入商場食肆翻倒物品，大批防暴警員到場制服最少兩人。當時有多名面戴黑色圍巾、身上無識別的人士懷疑為便衣警員在場，其中兩名男便衣警一度疑被防暴警誤當示威者，被防暴警員箍頸及以警棍打中。

監警會前委員鄭承隆今日（27日）表示，不排除有喬裝警員因混入示威者，或有動作令人感覺參與刑事毀壞或示威，才會有警員上前拘捕。（資料圖片）

鄭承隆表示，目前未能證實有關人士是否喬裝警員，他形容喬裝警員「混入程度係深啲嘅」，又謂不排除有喬裝警員因混入示威者中，而引起「拘捕錯」。鄭承隆估計出手阻止的防暴警員，是因看見對方的行為屬參與非法行為，又或懷疑是喬裝警員有動作令人感覺參與刑事毀壞或示威，才會上前拘捕。

鄭承隆形容，如被拘捕的為喬裝警員，是「扮得好成功」，續指近月警民關係緊張，警員在示威現場如再牽動在場人士的情緒，情況絕對不理想，強調警方不應挑釁或做出牽動情緒的行為。另外，鄭承隆表示除了在現場收集情報的警員外，與市民有接觸的執法人員亦應展示委任證。