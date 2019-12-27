【逃犯條例】大專生港鐵站天橋噴「罷搭」求罰款　官：絕對不合適

反修例運動引起多次示威活動，一名19歲大專生聲稱就社會運動進行宣傳工作，在何文田港鐵站天橋噴上「罷搭」、「法罪動暴」的字句，因而被控刑事毀壞罪。他今（27日）九龍城裁判法院認罪，雖然其代表律師求情指，被告的行為沒有對涉事地點造成嚴重及永久的損壞，有真誠悔意，望可判罰款，但裁判官明言罰款並不適合，決定先為他索取感化報告及社會服務令報告再作判刑，案件押後至明年1月17日。

被告麥卓宏在九龍城法院承認一項刑事毀壞罪。(李慧娜攝)

被告麥卓宏（19歲）承認於本年10月26日在何文田港鐵站A出口外的行人天橋損毀屬於路政署的行人天橋地面。

案情指，事發當晚約11時，有途人看到有蒙面人士在案發地點噴黑油漆，警方到場後，被告見狀逃跑但不果，警方在他身上搜出一罐噴漆及面罩，他在警誡下承認控罪，並說：「對唔住，我用咗噴漆喺天橋地下寫咗幾隻字。」

社運中任宣傳工作

辯方求情時呈遞由被告的老師及校長為他撰寫的求情信，其師長均讚揚他品性純良、做事盡責、恪守校規。辯方稱，被告當時就社會運動進行宣傳工作，但其行為沒有對涉事地點造成嚴重及永久的損壞，又指被告是初犯，而且已經反省自己，有真誠悔意，並承諾不會重犯，望法庭可以罰款形式處理。

官先取報告再判刑

不過裁判官明言「罰款絕對不合適」，決定先為他索取感化報告及社會服務令報告再作判刑，案件押後至明年1月17日。被告除了繼續以現金擔保外，在候判期間不得離港及要遵守宵禁令，但除夕當晚可獲豁免。

案件編號：KCCC2768/2019