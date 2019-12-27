今年的冬至、聖誕假期在修例風波中度過，不少市民趁假期離港外遊。據入境處由上周六冬至（21日）到昨日Boxing Day（26日）出入境旅客數字，共有逾230萬人次經各個口岸入境，較去年同期的逾309萬人次下跌逾25%，每日的數字均錄得跌幅。包括內地和其他旅客的入境人次，在過去六日按年大跌53%，共62萬旅客入境；其中內地客44.9萬人次入境，按年跌56%，其他旅客約17.2萬人次，按年跌43%。

不少港人趁聖誕假外遊，據入境處公布數字顯示，過去6日的總出入境人次為4,995,078人次，較去年同日6,524,776人次，下跌23.4%。過去6日共有2,299,608人次經本港各口岸入境，較去年同期的3,086,667人次比較，下跌約25.5%；而出境方面，過去6日共有2,695,470人次出境，較去年同期的3,438,109人次出境，下跌約21.6%。

其中香港居民於過去6日共有3,762,961人次出入境；較去年同期有3,907,317人次出入境，下跌3.69%。而過去6日共有449,280內地訪客人次入境，較去年同期的1,013,813內地訪客人次入境，大幅下跌55.7%。另外，過去6日共有171,720其他訪客人次入境，較去年同期的303,785人次入境，下跌逾43%。

冬至聖誕檔期逾62萬旅客入境，按年大跌53%，其中內地訪客跌56%。圖為12月25日，多區爆發衝突，防暴警在旺角朗豪坊前巡邏。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

而高鐵西九龍站已於上年9月通車，過去6日有109,989人次經高鐵西九龍站入境，較去年同期462,262人次，大幅下跌近76.2%。而高鐵西九龍站過去6日出境則有163,863人次，較去年同期241,983人次，亦下跌逾32.3%。

另外，港珠澳大橋亦已於去年10月開通，過去6日有162,923人次經過珠澳大橋香港口岸入境，較去年同期的200,296人次，下跌18.7%。而出境數字方面，過去6日有213,238人次經港珠澳大橋香港口岸出境，較去年同期279,784人次，下跌23.8%。

港珠澳大橋亦已於去年10月開通，過去6日有162,923人次經過珠澳大橋香港口岸入境，較去年同期的200,296人次，下跌18.7%。去年港珠澳大橋口岸擠迫的場景，今年此情不再。（資料圖片 / 張浩維攝）

至於機場方面，過去6日有367,925人次入境，較去年同期的481,128人次，下跌23.5%。而在出境方面，過去6日有451,429人次經機場出境，較去年同期540,749人次，下跌16.5%。