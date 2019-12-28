【12.28． 天水圍直播】約200人參加元朗區中學生集會　盼記初心

反修例示威衝突持續逾半年，逾六千人被捕，當中四成為學生。有候任元朗區議員今晚（28日）在天水圍發起元朗中學生集會，早前已獲警方發出不反對通知書，有約200人出席。 晚上約8時，集會場地外有一輛警車在場戒備，現場一度十分緊張。

集會於約晚上7時45分開始，現場約有200人出席。（張嘉敏攝）

集會於約晚上7時45分開始，現場約有200人參與，大部分為年輕人，亦有銀髮族、中年人參與。他們先在場高叫口號，有參與者揮動「光復香港，時代革命」的旗幟。

集會司儀發表開場白，呼籲參與人士不要忘記於運動內犧牲及受傷的人士，並默哀一分鐘。司儀稱自己於6月首次上街，當時對修例事件認識不深，僅盼可保護身邊朋友，希望大家記住自己參與運動的初心。

晚上8時許，有參加者稱見有警車經過，現場氣氛突然緊張起來。有參加集會人士到馬路旁視察，其後於其他人勸喻下，回到銀座廣場繼續集會。

主辦方料約有100人參與

集會由候任元朗區議員陳詩雅向警方申請不反對通知書，主題為「 延續革命 毋忘初心」集會。活動於晚上7時半開始，至晚上9時半結束，地點於天水圍天恩路嘉湖銀座廣場外空地。根據不反對通知書內容，主辦方預料約有100人參與。

過往多次有團體在各區舉辦中學生集會，於本月中中學生罷課籌備平台曾發起「油尖旺X深水埗中學生集會」，聲援被拘捕的學生，當晚約有500人參與並和平散去。