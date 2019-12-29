【逃犯條例】陳茂波斥暴徒以「逆我者亡」原始暴力方式恐嚇小市民

財政司司長陳茂波今（29日）發表網誌指出，過去半年的動盪，嚴重打擊了正在放緩的香港經濟，本港目前正對幾個迫切的問題，包括暴力脅迫，傷人、破壞、惡意滋擾及起底等、社會爭議及經濟衰退，又強調三者有著互為影響的關係，但必須分開處理。 陳茂波指，暴徒以「逆我者亡」的原始暴力方式，恐嚇小市民的人身安全及言論自由，造成「黑色恐怖」，也損害了法治；他又指，暴徒「私了」阻礙他們犯法或持不同意見的市民、惡意破壞私有財產和公物，如果默許和放任這些行為，才是真正毁掉香港的元凶。 另外，他又談及2月份發表的財政預算案，會以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為主調。

第三季經濟按年負增長2.9% 預第四季同樣呈負增長

12月份為平安夜及聖誕等傳統旺季，陳茂波指，本月入境人次比以往減少約一半，香港經濟步入衰退，大批基層的打工仔首當其衝，其中餐飲服務業的失業率已升至超過6%，是逾八年來最高。他又提到，本港第三季經濟按年負增長2.9%，認為暴力衝擊與社會動盪是其中一個主因，預料第四季的統計數字繼續呈現負增長已無可避免，亦意味在經濟衰退下政府調動財政資源的靈活度會下降。

+ 3 + 2

指反修例動盪打擊經濟 陳茂波：默許和放任才是真正毁掉香港的元凶

陳茂波表示，過去半年的動盪，嚴重打擊了正在放緩的香港經濟，而更大的衝擊是在人心，他稱暴徒以「逆我者亡」的原始暴力方式，恐嚇小市民的人身安全及言論自由，造成「黑色恐怖」，也損害了法治。陳茂波又指出，法律作為解決爭端的社會契約，其核心精神就是禁止恃強凌弱、以眾欺寡的那套「叢林法則」，強調不論甚麼動機，訴諸暴力就是違法。

他指，近月本港經歷了前所未有的嚴峻考驗，這個地方忽然變得「陌生、駭人」，暴徒「私了」阻礙他們犯法或持不同意見的市民、惡意破壞私有財產和公物，「如果因為不滿、不快，而對暴徒的橫行、跋扈、甚至凶殘行徑視而不見，這種默許和放任才是真正毁掉香港的元凶。」

陳茂波表示，過去半年的動盪，更大的衝擊是在人心，稱暴徒以「逆我者亡」的原始暴力方式，造成「黑色恐怖」。（資料圖片／陳茂波網誌）

新一份財政預算案將強調「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」

他指出，香港目前面對幾個迫切的問題，包括暴力脅迫，傷人、破壞、惡意滋擾及起底等、社會爭議及經濟衰退。三者有著互為影響的關係，但必須分開處理。

對於暴力脅迫和破壞等的行為，陳茂波認為政府必須全力阻止，又反問「試問如果破壞能達到目的，還有誰願意建設？」他表示，或許有些人希望社會要夠亂，才能累積推動社會運動的籌碼，但對小市民而言，只有社會安定，才能覓得生活和發展的空間。至於積習已久的深層次經濟和社會矛盾，例如土地房屋、貧窮問題等，則涉及資源分配和社會公義，須具體並有理有節地一一細心處理，2月份發表的財政預算案亦會以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為主調。