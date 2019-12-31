5歲女童嚴重雞蛋敏感　皮膚無忽好肉　脫敏治療助她初嚐蛋糕滋味

敏感病症常見於城市化的地方，香港也不例外。養和醫院過敏科中心名譽顧問醫生陳偉明稱，不少濕疹、鼻敏感等患者的敏感症狀從小出現，困擾他們長達數十年。 5歲的樂晴是一名嚴重敏感患者，對塵蟎和雞蛋的反應尤其劇烈，一歲開始「成身皮膚無一忽好肉」。她在3歲時於養和醫院接受舌下口服脫敏免疫治療，其原理類似疫苗，需每日將含過敏物質的溶液放在舌下一分鐘後吞服，便可吸收至淋巴細胞的黏膜。現在她接受治療超過兩年，接近康復之餘，更可初嚐蛋糕的滋味。

樂晴（右）患有食物敏感，其家人需要費盡心神為她準備每一餐。（李恩慈攝）

5歲的樂晴自一歲開始出現症狀，對塵蟎和雞蛋的過敏反應最大。她的婆婆憶述，「樂晴以前成身皮膚無一忽好肉，成身爛到出晒水、流晒血，搲痕搞到成晚都瞓唔到。」轉季對樂晴而言更是災難，其家人必須將所有久放衣櫃的衣服重新清洗一遍，才敢讓她穿著，否則後果不堪設想。

生日會只能盯著同學食蛋糕

由於樂晴患有食物敏感，其家人需要費盡心神為她準備每一餐。樂晴的婆婆稱：「以前佢只可以食飯、豬肉、鴕鳥肉和火雞肉。」無法從食物吸取充足營養的她，身型比同齡的小朋友明顯較細小。不過最令樂晴難過的，莫過於參加幼稚園生日會時，她只能「眼金金」看著其他同學高興地吃蛋糕。

舌下脫敏液樣本。（李恩慈攝）

治療途中逐步嘗試吃「禁忌」食物

樂晴的家人替她在出疹患處塗抹類固醇藥膏，僅能輕微改善情況，無法讓她過正常生活。於是家人在她3歲時讓她於養和醫院開始接受舌下口服脫敏免疫治療。

養和醫院過敏病科中心主任李德康表示，舌下脫敏液是一種含致敏原的溶液，其治療原理類似疫苗，患者需每日將溶液放在舌下1分鐘後吞服，便可吸收至淋巴細胞的黏膜；當患者持續療程3年，可望「斷尾」。

樂晴的婆婆說：「樂晴食咗藥兩個月開始見到靚嘅皮膚，依家食咗兩年幾，情況都好穩定，唔會再點痕。」她又稱，醫生讓樂晴逐步嘗試吃從前「禁忌」的食物，「除咗雞蛋係未敢試，蛋糕都會畀佢食一兩啖。」養和醫院過敏科中心名譽顧問醫生陳偉明稱，樂晴的康復進度理想，如情況穩定，可在療程達3年時斷藥。

Shirley（右）現年三十多歲，她自三歲起對三種塵蟎敏感，出現濕疹及鼻敏感症狀。（李恩慈攝）

另一患者Shirley現年30多歲，自3歲起對3種塵蟎敏感，出現擾人的濕疹及鼻敏感症狀。「鼻水猛咁流，又成面都係癩，係好影響我生活，嚴重起上嚟係返唔到工，食完啲藥又好眼瞓。」直至女兒出生，她才驚覺「唔可以再畀自己咁病」，決心在養和醫院展開脫敏療程，服藥兩年間已有明顯改善，幾乎不再復發。她表示，以往轉季收執衣服，雙手會「腫晒，出晒水」，今年已沒有再出現此狀況。