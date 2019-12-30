【12.30．直擊】網民愛丁堡廣場辦追悼會　回顧半年情況

反修例運動持續逾半年，有網民發起今日（30日）在愛丁堡廣場舉行「痛心疾首追悼會」，回顧過去6個月的抗爭情況。活動已獲發不反對通知書。 《香港01》將直擊現場情況。

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【17:20】活動於下午5時20分正式開始，現場約有50人參與。參加者先起立默哀一分鐘，悼念於運動中離世的人。活動發起人「蝦餃」稱，原以為今日會下雨，幸好最終活動能順利舉行。他說，活動主題為紀念抗爭，包括於運動中失去眼睛及生命的人。他稱，追悼會為「製造歷史痕跡」，要令下一代、外界社會記住事件，「（反條例運動）永遠留喺大家嘅心入面，唔會抹得走。」

他稱，6月30日離世的教育大學學生盧曉欣，激發他用個人身份舉行悼念會。他提到於7.21、8.31，警方不但未有救助被襲擊的人，至今更只有少量涉案人士被捕，斥警方為施襲者撐腰。他又指，林鄭月娥作為特首，應負起作為首長應有的責任，盡量聆聽市民意見，又希望她反省為何市民要求她下台、反思民望下滑的原因。

【17:10】悼念會現場有人在大會堂外貼上黑色畫紙，上面寫有於過去半年離世人士的名字，部份人與反修例有關，有參與活動的市民寫上悼念字句及對運動的昐望。

有市民在場摺紙鶴，並將堆砌成心型。參加者阿泡稱到場為悼念於運動中離世的同路人，希望令離去的人知道大家會為他們走下去。她稱，六月初時感到沒有希望，但經歷半年來的時間後心態有所改變，「覺得大家團結就會贏。」對於警方的行動方式，她說明顯有變本加厲的情況，不覺得人權法等會有效控制警方行為，但她稱會繼續堅持下去。

【17:00】活動原定於下午5時開始，大會司儀稱因安排問題會延遲15分鐘開始。現場約有20人聚集，部分人戴上口罩及手持鮮花到場。