穿Burberry扮富翁　無業漢涉以假銀聯卡買750萬金飾　案件開審

無業男穿Burberry格仔恤衫戴鴨舌帽入金行，以不純正廣東話聲稱要「辦土豪婚禮」，涉嫌以假銀聯卡支付750萬元金飾，惟該卡的真正卡主當時正身在南京，並收到銀行短訊知悉有關交易，故立刻報公安。香港警方後來從內地當局得知事件並進行調查。無業男被控以欺騙手段取得財產罪，他否認控罪，案件 今（30日）在區域法院開審。

被告馮俊傑在區域法院否認以假銀聯卡在港購買750萬元金飾。(資料圖片)

被告馮俊傑，29歲，無業，被控於2017年4月12日在‪中環國際金融中心商場內的「周生生珠寶金行」內，虛假地表示自己是一張中國工商銀行銀聯借記卡的卡主高杰，以作出一項逾人民幣660多萬元（逾740萬港元）的不誠實交易。

以銀聯卡買750萬港元金飾

控方開案陳詞指，於2017年4月12日下午，被告進入中環國際金融中心內周生生珠寶金行分店使用一張銀聯卡及現金購買了752萬港元金飾，其中750萬元以銀聯卡支付。但該銀聯卡是一張偽造的銀聯卡，該銀行卡號的卡主為一名內地人士，卡主於當天收到銀行短訊才得悉上述交易，而他當時身處在南京，並沒作出相關交易。於是他致電銀行凍結該卡，並向公安報案。

填寫姓名與身份證不符

周生生金行的職員在被告購買金飾期間，曾邀請他成為會員，並讓被告填寫姓名等資料，被告填上的名字為「馮正杰」，當有職員發現該名字與他身份證所顯示有別，其身份證上顯示他的名字為「馮俊傑」，被告卻解釋只是繁簡寫法不同。

香港警方於2017年6月始從內地當局得知本案並作出調查。被告在警誡下否認曾在事發當日到周生生購物或成為會員。

被告聲稱要辦土豪婚嫁

周生生高級銷售主任翁智剛稱，事發當日見到被告身穿「Burberry格仔恤衫」以及鴨舌帽進店入，他以不純正的廣東話聲稱要「辦土豪婚嫁」，要求購買價值6百多萬元人民幣的金飾及鑽飾，他終以銀聯信用卡支付750萬元，並以現金支付約2.2萬元餘款。翁稱該筆生意數額龐大，他從未試過進行這麼大額的買賣，一度心生懷疑，但後來款項「過到數」，故沒有再多想。

案件編號：DCCC106/2019